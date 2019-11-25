Секретарь Совбеза: Райымбека Матраимова, возможно, допросят в ГКНБ

Дамир Сагынбаев заявил, что передвижения экс-замглавы ГТС не отслеживаются, поскольку он не находится в розыске, но предположил, что «Райым-миллион» сейчас в КР

Бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов, возможно, будет допрошен в ГКНБ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Кабар» сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Журналистов заинтересовало местонахождение Матраимова, поскольку на днях депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что экс-зампред ГТС покинул Кыргызстан.

«Матраимов не является в официальном розыске. Поэтому мы не отслеживаем. Насколько я осведомлен, Матраимов находится на территории Кыргызстана», - сказал он.

По словам Дамира Сагынбаева, поскольку материалы переданы в ГКНБ, возможно, Матраимов туда явится, чтобы провести доследственные мероприятия в части установления тех доводов, которые указаны в материале журналистов.



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