Секретарь Совбеза: Райымбека Матраимова, возможно, допросят в ГКНБ

Дамир Сагынбаев заявил, что передвижения экс-замглавы ГТС не отслеживаются, поскольку он не находится в розыске, но предположил, что «Райым-миллион» сейчас в КР
Бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов, возможно, будет допрошен в ГКНБ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Кабар» сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.
Журналистов заинтересовало местонахождение Матраимова, поскольку на днях депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что экс-зампред ГТС покинул Кыргызстан.
«Матраимов не является в официальном розыске. Поэтому мы не отслеживаем. Насколько я осведомлен, Матраимов находится на территории Кыргызстана», - сказал он.
По словам Дамира Сагынбаева, поскольку материалы переданы в ГКНБ, возможно, Матраимов туда явится, чтобы провести доследственные мероприятия в части установления тех доводов, которые указаны в материале журналистов.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!