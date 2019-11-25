ГКНБ: Начаты необходимые следственные действия по расследованию журналистов

По делу, связанному с убийством Саймаити, создана межведомственная следственная группа из числа следователей Госкомитета нацбезопасности, МВД и ГСБЭП
Генеральной прокуратурой 22 ноября в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по материалам распространенной публикации «Расследование Азаттыка» ОССRP и Kloop: беседа с Саймаити и его связи с Матраимовым», по ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК КР.
Основанием для регистрации указанной публикации и начала досудебного производства явились данные, свидетельствующие о неоднократных угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити, в связи с чем последний был вынужден бежать в Турцию.
24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП.
К настоящему времени начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В целях всестороннего и объективного расследования будут проведены необходимые следственные действия с участием всех лиц, обладающих какой-либо информацией по указанному факту и фигурирующих в публикации «Азаттыка», ОССRP и Kloop.
VESTI.KG
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