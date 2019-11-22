Контрабанда из Китая — что говорили руководители Кыргызстана и других стран

В последние годы дважды возникали проблемы на границе с Казахстаном.

Власти соседней страны указывали на серый импорт, когда товары из Китая поступали на рынки других стран через Кыргызстан незаконно.

Тема контрабанды из Китая — одна из самых часто обсуждаемых не только в Кыргызстане, ее поднимали руководители и других государств.

Схема с контрабандой?

В четверг вечером было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В Кыргызстан через трубу ежедневно контрабандой качали по 100 тонн ГСМ.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра от контрабанды товаров из Китая. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

Давайте вспомним, что о контрабанде говорили как наши руководители и госорганы, так и зарубежные.

Заявление премьер-министра Казахстана

10 октября 2017 года начались проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы. На трех КПП образовались большие автомобильные пробки и огромные очереди. Казахстан заявил, что это следствие борьбы с серым импортом. Ранее власти Кыргызстана возмутились тем, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с одним из кандидатов на пост президента КР. Ситуация нормализовалась после переговоров Назарбаева и нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

В разгар этого противостояния на встрече глав правительства стран ЕАЭС тогдашний премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев затронул тему серого импорта.



Экс-премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев

"Согласно внешнеторговым данным КНР, экспорт товаров из Китая в Кыргызстан в 2015 году составил 4,3 миллиарда долларов, тогда как, по данным Кыргызстана, импорт из этой страны — миллиард. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов. В 2016-м, по данным Китая, экспорт был уже 5,6 миллиарда долларов, а по данным Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда. Как видите, тут отклонение в 4,1 миллиарда", — сказал тогда Сагинтаев.

Заявления комитета Казахстана по госдоходам



Искендер Матраимов прокомментировал журналистское расследование

Проблемы вновь начались в конце марта уже этого года. Правда, масштаб был меньше и соответственно заявления не такие острые. На границе скопилось более 200 фур с товарами народного потребления.

Комитет государственных доходов Минфина Казахстана указывал на "недостоверные сведения в товаросопроводительных документах" и отмечал, что речь идет о товарах "китайского и турецкого производства".

Подчеркивается, что водители еще 40 грузовых машин вернулись в Кыргызстан добровольно — для корректировки сопроводительных документов. Все нарушения, по словам таможенников, были зафиксированы лишь в отношении импортных товаров — по товарам производства Кыргызстана таковых не наблюдалось.

В начале апреля после переговоров премьеров ситуация нормализовалась.

Новое заявление комитета Казахстана по госдоходам

Контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовом для евразийских государств, заявил в июле этого года Комитет госдоходов Минфина Казахстана.

Куда делись $53 млрд? Почему отличаются данные таможен Кыргызстана и Китая

"Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них — въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан. Здесь не оборудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, не соответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан. Зафиксированы случаи, когда товары были направлены в адрес несуществующих получателей", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство РК, за I квартал этого года выявлено 1,8 тысячи фактов ввоза товаров в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 миллиард тенге.

Комитет напомнил, что с 27 марта принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска с Кыргызстаном

Заявления экс-президента Кыргызстана

Экс-президент Роза Отунбаева в начале апреля этого года прокомментировала ситуацию как с контрабандой, так и с возможным привлечением к ответственности Райыма Матраимова, пишет "Азаттык".

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева

"Я бы назвала это требованием общественности. Более того, скажу, что руководство России и Казахстана по вопросу границ, оказывается, говорит: "Есть такие матраимовы, которые на таможне и границе обогащаются, они же делятся своим богатством, а почему мы должны идти против правил и просто наблюдать? Фактор Матраимова, если надо, негативно сказывается и на отношениях между государствами", — заключила экс-президент.

Здесь вы можете узнать, что говорили об экс-замглавы таможни Райымбеке Матраимове его брат, Жээнбеков и Атамбаев.



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