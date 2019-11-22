Жээнбеков присвоил генпрокурору чин, соответствующий генеральскому званию

Президент принял участие в мероприятии по случаю 95-летия кыргызской прокуратуры.

Он вручил государственные награды ряду сотрудников органов прокуратуры.

Генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову присвоен классный чин "Государственный советник юстиции 3-го класса", сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Данный чин в табели о рангах соответствует генерал-майорскому. Ранее Джамшитов был советником юстиции первого класса — полковником.

Сегодня, 22 ноября, президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в мероприятии по случаю 95-летия кыргызской прокуратуры. По завершении торжества он вручил государственные награды ряду сотрудников органов прокуратуры. Среди награжденных был и генпрокурор.

sputnik.kg