Жээнбеков присвоил генпрокурору чин, соответствующий генеральскому званию

Президент принял участие в мероприятии по случаю 95-летия кыргызской прокуратуры.
Он вручил государственные награды ряду сотрудников органов прокуратуры.
Генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову присвоен классный чин "Государственный советник юстиции 3-го класса", сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Данный чин в табели о рангах соответствует генерал-майорскому. Ранее Джамшитов был советником юстиции первого класса — полковником.
Сегодня, 22 ноября, президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в мероприятии по случаю 95-летия кыргызской прокуратуры. По завершении торжества он вручил государственные награды ряду сотрудников органов прокуратуры. Среди награжденных был и генпрокурор.
sputnik.kg
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