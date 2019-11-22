Искендер Матраимов прокомментировал журналистское расследование

Имена братьев Матраимовых фигурируют в журналистском расследовании о серых схемах кыргызской таможни и выводе денег за границу.

Старший из братьев Матраимовых, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, заявил, что расследование журналистов является распространением ложной информации и очернением его семьи.

В обращении, распространенном в СМИ, Матраимов сообщил, что журналисты "Азаттыка" в первой части расследования использовали поддельные документы. Во втором расследовании, которое опубликовали накануне вечером, он отметил, что очернение в адрес его семьи продолжилось.

"В расследовании говорилось, что "сообщили источники", "побоялся говорить имя". Кроме того, основной спикер "Азаттыка" — занимавшийся незаконными делами и обманом Айэркен Саймаити. Нельзя анонимную информацию выставлять как надежный источник. Речь идет об очернении наших имен с помощью человека, который подозревался в тяжком преступлении", — сказал Матраимов.

Также он отметил, что решил выйти из состава депутатской комиссии по изучению деталей убийства Саймаити.

"Были разного рода сообщения, что Саймаити имел связь с депутатами и фотографировался с ними. Говорили и о связях с нашей семьей. Мой коллега Алтынбек Сулайманов предложил создать комиссию. Я решил выйти из состава комиссии, чтобы не было мнений о конфликте интересов", — заявил Матраимов.

Аппарат президента прокомментировал расследование по Матраимову

В четверг вечером было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел.

Также в материале один раз фигурирует имя Сооронбая Жээнбекова. В описании под фото говорится, что глава клана Хабибула Абдукадыр был на инаугурации Жээнбекова. Затем приводится утверждение президента, что он "ничего не знает ни о самом Абдукадыре, ни о его коммерческих интересах".



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