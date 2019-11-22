Депутат Карамушкина: Райымбек Матраимов с семьей выехал из Кыргызстана

По данным парламентария, «Райым-миллион» покинул страну четыре дня назад
Экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов выехал из Кыргызстана с семьей. Об этом в социальной сети Facebook написала депутат ЖК Ирина Карамушкина.
«Раим Матраимов 4 дня назад вылетел из страны вместе с семьёй! Теперь ждём, когда вылетит его «покровитель», - написала народная избранница.
Напомним, накануне «Азаттык», Kloop и OCCRP обнародовали расследование о коррупции на таможне и вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.
В материалах журналистов говорится о том, что к коррупционным схемам на таможне имеет отношение Райымбек Матраимов.
По данным Kloop, в беседе с журналистами убитый в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити отмечал, что именно Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи узбекистанского бизнесмена Абдукадыра.
VESTI.KG
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