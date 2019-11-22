Депутат просит президента дать поручение об аресте Райыма Матраимова

Бекешев призвал руководство страны сменить всех руководителей правоохранительных органов и начать объективное расследование по материалам журналистов.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев просит президента Сооронбая Жээнбекова дать поручение об аресте бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райыма Матраимова.

Обращение парламентарий распространил в социальных сетях. По его словам, он утром посмотрел расследование журналистов "Азаттыка" и Kloop.kg о серых схемах на таможне и выводе денег. В нем фигурирует имя Матраимова и его семьи. Бекешев считает, что президент должен отреагировать на это.

"Президент должен дать поручение об аресте Матраимова. Также нужно обеспечить безопасность журналистов и их близких для того, чтобы в последующем на них не оказывалось давление со стороны организованных преступных группировок", — отметил Бекешев.

Также он считает, что нужно сменить руководителей всех правоохранительных органов страны и таможенной службы.

"Они не смогут обеспечить объективное расследование, так как им никто уже не доверяет. Нужно назначить на эти должности людей, которым доверяет общество, и провести тщательное расследование", — сказал Бекешев.

Депутат просит поддержки у общества в социальных сетях по его обращению.

История вопроса

С поста замглавы ГТС Райыма Матраимова снял в ноябре 2017 года премьер-министр Сапар Исаков (с формулировкой "выражение недоверия"). Бывший чиновник, также известный по прозвищу Райым Миллион, подал судебный иск о восстановлении в должности и выиграл дело в трех инстанциях (правительство дважды обжаловало решение).

На фоне судебных разбирательств по поводу увольнения Матраимов также стал фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело уже с начала этого года.

Между тем к делу подключились журналисты: радио "Азаттык" опубликовало расследование о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов компаниями, которые могут быть связаны с семьей Матраимовых.

Вчера вечером было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет документов, как утверждается, передать не успел.

Между тем в аппарате президента прокомментировали это расследование, в том числе о знакомстве Жээнбекова с Абдукадыром и связах с Атамбаевым.



sputnik.kg