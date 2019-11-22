Аппарат президента прокомментировал расследование по Матраимову

В Кыргызстане журналисты опубликовали громкое расследование.

Оно основано на данных Саймаити, который утверждал, что отмывал деньги для влиятельного клана, сотрудничавшего с семьей Матраимовых. Пресс-секретарь президента прокомментировала материал.

В связи с обращениями представителей СМИ за комментариями вокруг журналистского расследования медиаресурсов "Азаттык" и "Клооп" пресс-служба президента Кыргызстана распространила заявление пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиевой.

Текст заявления Sputnik Кыргызстан приводит полностью:

"На последней встрече президента Сооронбая Жээнбекова с руководителями СМИ 2 ноября 2019 года руководитель Бишкекского бюро радио "Азаттык" Айзада Касмалиева задавала вопрос о возможном знакомстве Жээнбекова с Хабибуллой Абдукадыром и получила ответ.

Позже нами был предоставлен более детальный комментарий, в котором мы указывали, что в 2012 году в период работы Сооронбая Жээнбекова губернатором Ошской области в городе Ош прошел Инвестиционный форум "Развитие малого и среднего бизнеса", в котором приняли участие более 300 человек.

Кроме представителей международных организаций, на форум прибыли официальные представители и крупные предприниматели из России, Китая, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи.

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В целях углубления экономических, гуманитарных связей, Ошская область укрепляла связи с областями ближайших стран, в их числе были установлены побратимские отношения с Кызыл-Суйской Кыргызской автономной областью КНР.

В 2012 году в вышеуказанном инвестиционном форуме принял участие губернатор Кызыл-Суйской Кыргызской автономной области Фархат Турду вместе с младшим братом Хабибулла Абдукадыра, и тогда состоялось их знакомство. После форума С. Жээнбеков вместе с Фархат Турду, младшим братом Абдукадыра были на приеме у Президента А.Атамбаева.

Позже, в 2017 году через младшего брата состоялось общее знакомство А. Атамбаева и С. Жээнбекова с Х. Абдукадыром. Как дальше развивались отношения между Атамбаевым и Х. Абдукадыром, Жээнбеков не в курсе.

Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что "активность сделок относится к 2012–2016 годам", то есть на период президентства А. Атамбаева.

Как известно общественности, на заседании Совета безопасности КР 8 февраля 2018 года президентом С. Жээнбековым публично была подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически, как и система в целом, так и указанные в расследовании схемы не были восприняты новым главой государства.

Результаты известны — А. Атамбаев находится под следствием по пяти предъявленным ему фактам.

Допускаем, что данное журналистское расследование многие силы желают использовать как попытку связать президента Сооронбая Жээнбекова с указанными кругами.

В этой связи официально заявляем, что у президента Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром не было и нет общих бизнес-проектов.

Иначе авторы расследования привели бы свои аргументы, указывающие на их связи.

В материале как весомый аргумент выступает одна деталь — фотография Х.Абдукадыра с инаугурации С. Жээнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей.

Однако, и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы.

Констатируем, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных, и рассадкой гостей на инаугурации избранного Президента страны С. Жээнбекова полностью занимался Аппарат Президента Кыргызской Республики, то есть Аппарат А.Атамбаева.



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С.Жээнбекову было предоставлено ограниченное количество мест, в связи с чем он пригласил только родственников.

Как известно, Президент С. Жээнбеков не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и Президенту в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны — коррупцией.

В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания.

Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Кыргызской Республики обратилась к Генеральной Прокуратуре Турции оказать содействие в расследовании дела по убийству А.Саймаити. Несмотря на то, что А.Саймаити не является гражданином Кыргызской Республики, кыргызская сторона будет участвовать в расследовании дела по его убийству, так как его имя связывают с Кыргызстаном".

В четверг вечером было опубликовано журналистское расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop, в котором утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра. Перед смертью он передал журналистам часть документов и рассказал о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет документов, как утверждается, передать не успел.

Также в материале один раз фигурирует имя Сооронбая Жээнбекова. В описании под фото говорится, что глава клана Хабибула Абдукадыр был на инаугурации Жээнбекова. Затем приводится утверждение президента, что он "ничего не знает ни о самом Абдукадыре, ни о его коммерческих интересах".



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