Матраимова могут исключить из комиссии по изучению убийства Саймаити

Поводом для этого послужило журналистское расследование о коррупционных схемах, где фигурируют имена братьев депутата Искендера Матраимова.

Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов потребует исключить из депутатской комиссии по изучению убийства бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле парламентария Искендера Матраимова.

21 ноября в парламенте была создана указанная комиссия, в которую вошел Матраимов. Вчера вечером редакции Kloop и "Азаттык" опубликовали журналистское расследование по серым схемам на таможне, в котором указали, что документы им предоставил Саймаити. По их данным, журналисты контактировали с ним до его убийства. В расследовании отмечалось, что братья депутата Раим и Руслан Матраимовы замешаны в этих коррупционных схемах.

Шыкмаматов также входит в состав депутатской комиссии. Он отметил, что членство Матраимова в комиссии может вызвать конфликт интересов.

"Если его не вывести из состава комиссии, то у народа после журналистского расследования появятся подозрения. Я думаю, меня поддержат коллеги. На первом же заседании буду требовать исключения Матраимова из комиссии", — отметил депутат.

Шыкмаматов добавил, что председатель комиссии пока не избран.

Убийство Саймаити

10 ноября в Стамбуле убили бизнесмена Айеркена Саймаити. В него стреляли в кафе, после чего туда приехали полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. На месте убийства находился автомобиль Range Rover с консульскими номерами 34 CC 2092. Его эвакуировали сотрудники правоохранительных органов.

На вопрос, принадлежит ли внедорожник генконсульству Кыргызстана в Стамбуле, в МИД 11 ноября ответили, что "это были подложные номера, уточняется, кому они принадлежат". В соцсетях сообщали, что машина принадлежала генконсулу Эркину Сопокову. 12 ноября его уволили. Выяснилось, что на месте действительно было авто Сопокова, но тот не смог объяснить, как и почему оно там оказалось.

Убийство Саймаити: подозреваемые — не граждане Кыргызстана, сообщили в ГРС

Турецкие СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержаны четверо мужчин: двое из них кыргызстанцы, один — сириец. У четвертого национальность не указана, но у него нашли огнестрельное оружие, из которого стреляли в Саймаити. "Кыргызстанцев" зовут Hüseyin Ahmetaliyev (Хусейн Ахметалиев) и Abdullah Enver (Абдуллах Энвер), а сирийца — Ali Isbeh (Али Исбех). Позже МИД заявил, что подозреваемые не являются гражданами КР.

По данным прессы, задержанные рассказали, что убили Саймаити из-за его финансовых проблем в Кыргызстане.

Имя бизнесмена Айеркена Саймаити фигурировало в первом расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где утверждается, что семья бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райыма Матраимова вывела за границу крупную сумму. В материале говорится, что в выводе средств участвовал Саймаити. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями КР расследует дело. В рамках следствия, по данным службы, проверено движение средств Айеркена Саймаити.



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