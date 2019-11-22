Министр образования потребовал, чтобы в вузах установили видеокамеры и бесплатный Wi-Fi

Каныбек Исаков подписал приказ по улучшению состояния общежитий вузов и колледжей
Приказ об улучшении условий проживания в общежитиях высших и средних профессиональных учебных заведений подписал министр образования и науки Каныбек Исаков.
В целях повышения качества проживания студентов в общежитиях руководители вузов и спузов должны к 1 декабря предоставить план по улучшению инфраструктуры. А именно:
· график проведения капитального и текущего ремонта в общежитиях,
· мероприятия по обеспечению безопасности территории вокруг общежития (установить освещение, камеры видеонаблюдения, модернизации системы противопожарной безопасности и т.д.),
· мероприятия по улучшению условий в учебных комнатах и комнатах отдыха,
· мероприятия по улучшению санитарных условий в ванных и туалетных комнатах и пищеблоках,
· обеспечить бесплатный доступ студентов к Wi-Fi.
Также поручено провести инвентаризацию положений об общежитиях вузов/спузов с учетом современных требований и при необходимости внести соответствующие изменения:
· обеспечить медицинское обслуживание студентов - пункт медицинской помощи и график дежурства медицинского персонала;
· утвердить график дежурств преподавателей;
· база данных студентов, которые живут в общежитии;
· активизировать работу студенческих советов по организации воспитательных и культурных мероприятий.
Ответственность за исполнение приказа и личный контроль за улучшением условий проживания студентов в общежитиях возлагается на руководителей учебных организаций.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!