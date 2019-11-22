Министр образования потребовал, чтобы в вузах установили видеокамеры и бесплатный Wi-Fi

Каныбек Исаков подписал приказ по улучшению состояния общежитий вузов и колледжей

Приказ об улучшении условий проживания в общежитиях высших и средних профессиональных учебных заведений подписал министр образования и науки Каныбек Исаков.

В целях повышения качества проживания студентов в общежитиях руководители вузов и спузов должны к 1 декабря предоставить план по улучшению инфраструктуры. А именно:

· график проведения капитального и текущего ремонта в общежитиях,

· мероприятия по обеспечению безопасности территории вокруг общежития (установить освещение, камеры видеонаблюдения, модернизации системы противопожарной безопасности и т.д.),

· мероприятия по улучшению условий в учебных комнатах и комнатах отдыха,

· мероприятия по улучшению санитарных условий в ванных и туалетных комнатах и пищеблоках,

· обеспечить бесплатный доступ студентов к Wi-Fi.

Также поручено провести инвентаризацию положений об общежитиях вузов/спузов с учетом современных требований и при необходимости внести соответствующие изменения:

· обеспечить медицинское обслуживание студентов - пункт медицинской помощи и график дежурства медицинского персонала;

· утвердить график дежурств преподавателей;

· база данных студентов, которые живут в общежитии;

· активизировать работу студенческих советов по организации воспитательных и культурных мероприятий.

Ответственность за исполнение приказа и личный контроль за улучшением условий проживания студентов в общежитиях возлагается на руководителей учебных организаций.

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