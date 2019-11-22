Канал «Апрель» снова выйдет в телеэфир

Руководство телекомпании готовится к возобновлению вещания

Телеканал «Апрель» снова выйдет в эфир. Об этом сообщил член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков.

Известно, что сейчас команда телеканала готовится к возобновлению вещания, а выход в эфир запланирован на 26 ноября.

«Благодарим всех, кто был неравнодушен, особенно ОсОО «Цифровые технологии», институт Медиа Полиси и др», - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, в августе текущего года Первомайский районный суд наложил арест на здание «Медиа-Форума», принадлежащее бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, а также на имущество подконтрольного ему телеканала «Апрель».

Эфирное вещание телеканала наряду с несколькими другими было заблокировано в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства 7 августа 2019 года.

VESTI.KG