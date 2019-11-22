Канал «Апрель» снова выйдет в телеэфир

Руководство телекомпании готовится к возобновлению вещания
Телеканал «Апрель» снова выйдет в эфир. Об этом сообщил член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков.
Известно, что сейчас команда телеканала готовится к возобновлению вещания, а выход в эфир запланирован на 26 ноября.
«Благодарим всех, кто был неравнодушен, особенно ОсОО «Цифровые технологии», институт Медиа Полиси и др», - написал он на своей странице в соцсети.
Напомним, в августе текущего года Первомайский районный суд наложил арест на здание «Медиа-Форума», принадлежащее бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, а также на имущество подконтрольного ему телеканала «Апрель».
Эфирное вещание телеканала наряду с несколькими другими было заблокировано в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства 7 августа 2019 года.
VESTI.KG
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