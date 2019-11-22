Феликс Кулов: История с экстрадицией Бакиева придумана, чтобы скрыть коррупцию по делу Батукаева

Экс-премьер не верит в правдивость слов Шамиля Атаханова
Показания экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова о том, что освобождение кримавторитета Азиза Батукаева было частью операции по экстрадиции Жаныша Бакиева, не поддаются никакой логике, в это просто невозможно поверить. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший премьер-министр Феликс Кулов.
- Согласно нашим договоренностям между странами ОДКБ, мы против друг друга даже разведку не ведем, а в протоколе идет речь о спецоперации, в ходе которой практически планировалось выкрасть Бакиева, – пояснил он. – Это просто фантастика – додуматься до такого. Я уверен, что те люди, на которых ссылается Атаханов, никогда бы не пошли на такое. Да и кто такой депутат Госдумы Делимханов? Как он мог решить вопрос экстрадиции Бакиева? Вероятно, подобное законным путем сделать было невозможно. Если только привлечь бандитов.
Феликс Шаршенбаевич добавил, что Кыргызстан является участником Минской конвенции, по которой страны-участницы, куда входит и Беларусь, обязаны оказывать друг другу правовую помощь.
- Вопрос об экстрадиции кого-либо из этих государств может быть решен лишь в рамках этой конвенции, – уточнил он. – Показания Атаханова, мягко говоря, не солидные, это невозможно. Такое может сказать абсолютно безграмотный политик или юрист. Вероятно, что такое придумано для того, чтобы скрыть свое причастие к коррупционной составляющей этого дела.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в социальной сети появились фотографии протокола очной ставки между экс-вице-премьером Шамилем Атахановым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым по уголовному делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Адвокат бывшего главы государства в разговоре с Vesti.kg подтвердил, что опубликованные документы подлинные.
VESTI.KG
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