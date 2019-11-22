Феликс Кулов: История с экстрадицией Бакиева придумана, чтобы скрыть коррупцию по делу Батукаева

Экс-премьер не верит в правдивость слов Шамиля Атаханова

Показания экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова о том, что освобождение кримавторитета Азиза Батукаева было частью операции по экстрадиции Жаныша Бакиева, не поддаются никакой логике, в это просто невозможно поверить. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший премьер-министр Феликс Кулов.​

- Согласно нашим договоренностям между странами ОДКБ, мы против друг друга даже разведку не ведем, а в протоколе идет речь о спецоперации, в ходе которой практически планировалось выкрасть Бакиева, – пояснил он. – Это просто фантастика – додуматься до такого. Я уверен, что те люди, на которых ссылается Атаханов, никогда бы не пошли на такое. Да и кто такой депутат Госдумы Делимханов? Как он мог решить вопрос экстрадиции Бакиева? Вероятно, подобное законным путем сделать было невозможно. Если только привлечь бандитов.​

Феликс Шаршенбаевич добавил, что Кыргызстан является участником Минской конвенции, по которой страны-участницы, куда входит и Беларусь, обязаны оказывать друг другу правовую помощь.​

- Вопрос об экстрадиции кого-либо из этих государств может быть решен лишь в рамках этой конвенции, – уточнил он. – Показания Атаханова, мягко говоря, не солидные, это невозможно. Такое может сказать абсолютно безграмотный политик или юрист. Вероятно, что такое придумано для того, чтобы скрыть свое причастие к коррупционной составляющей этого дела.​

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в социальной сети появились фотографии протокола очной ставки между экс-вице-премьером Шамилем Атахановым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым по уголовному делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Адвокат бывшего главы государства в разговоре с Vesti.kg подтвердил, что опубликованные документы подлинные.​

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