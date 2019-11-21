В обмен на Азиза Батукаева в Кыргызстан должны были привезти Жаныша Бакиева? Адвокат Атамбаева назвал документ подлинным

Опубликован протокол очной ставки между Шамилем Атахановым и бывшим президентом

Протокол очной ставки между Шамилем Атахановым и Алмазбеком Атамбаевым, опубликованный в социальной сети, подлинный. Об этом Vesti.kg сказал адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.

- Очная ставка действительно была, и опубликованный документ является подлинным, - отметил он. - Однако меня удивляет то, что этот протокол был только у следствия, и нам его на руки не дали, хотя мы просили об этом несколько раз. Также было удивительно, почему его засекретили, ведь ничего в нем не было. Стоит отметить, что Алмазбек Шаршенович на этой очной ставке не говорил. Такова была его позиция - не давать никаких показаний.

Поясним, в социальной сети появились якобы фотографии протокола очной ставки между экс-вице-премьером Шамилем Атахановым и бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым по уголовному делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

В своих показаниях Атаханов указал, что переговоры об освобождении Батукаева с ним вел депутат Госдумы РФ и сподвижник президента Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

«Глава государства Атамбаев поставил задачу по экстрадиции Жаныша Бакиева, - рассказывал Шамиль Атаханов. - Так как все законные методы экстрадиции были исчерпаны, речь шла о проведении специальной операции. Я сказал, что проработаю данный вопрос с сотрудниками. Спустя некоторое время я доложил, что операцию можем провести своими силами, однако необходимо выделение средств для ее проведения. На этом вопрос остался на рассмотрении президента».

Экс-вице-премьер отметил, что в ходе переговоров с Делимхановым появился вариант, по которому чеченская сторона могла помочь с экстрадицией Жаныша Бакиева в обмен на освобождение Батукаева.

«Об этом варианте я доложил президенту А.Атамбаеву, представил ему пояснительную записку без подписи, где изложил о состоянии болезни А.Батукаева и какую роль он играет в криминальной обстановке в Кыргызстане», - поведал Атаханов.

В показаниях отмечено, что Шамиль Атаханов спрашивал разрешения у Атамбаева провести эту операцию, но переживал, что чеченская сторона может не выполнить свои условия.

«Через некоторое время я получил поручение от главы государства Алмазбека Атамбаева о том, что по согласованию сторон провести операцию по освобождению А.Батукаева и экстрадиции Бакиева в Кыргызстан», - передаются слова экс-вице-премьера в протоколе.

Стоит отметить, что Алмазбек Атамбаев, судя по документу, давать показания отказался. Под протоколом нет и его подписи.

VESTI.KG