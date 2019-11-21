«Мафия бессмертна». Замглавы МВД заявил, что в Кыргызстане официально нет ОПГ

«Карманники зарезали барана, прочитали молитву и поблагодарили депутатов ЖК за возможность совершать преступления и оставаться безнаказанными»

Замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что в Кыргызстане официально нет организованных преступных группировок.

Вместе с тем он пояснил, что МВД ведет свой учет лидеров и членов ОПГ для оперативного пользования, но официально признанных судом членов организованных преступных группировок нет.

Заявление замглавы МВД возмутило многих граждан, поскольку в последнее время проделки ОПГ все чаще появляются в сводках новостей.

Бывший начальник отдела ГКНБ, политолог Максат Мамытканов считает, что такое заявление было сделано с целью оправдать работу министерства внутренних дел.

- Если заместитель министра внутренних дел говорит о том, что в Кыргызстане нет ОПГ, то это означает только одно - они таким образом хотят оправдать существование самого МВД, - пояснил Vesti.kg он. - В свете новых изменений в нашем законодательстве и с введением в действие новых кодексов о преступлениях и проступках у нас фактически уничтожена система борьбы с криминалитетом. Также это стало причиной того, что преступность начала чувствовать себя вольготно. Этому способствовало само руководство МВД, так как они сами принимали эти документы. У нас если о преступлении никто не заявляет, значит, этого нет. А как бизнесмены будут сообщать о рэкете под угрозой жизни своей и близких?

Юрист, бывший сотрудник правоохранительных органов Кайрат Загибаев в беседе с Vesti.kg пояснил, что в настоящее время борьба с ОПГ не закреплена законом.

- Понятие ОПГ - это форма злодеяния, для которого характерна устойчивая преступная деятельность, то есть не только когда убивают и режут, а еще экономические, коррупционные преступления, - заметил он - У нас есть пробелы в законе. Например, карманные кражи раньше, образно говоря, были особой кастой преступного мира. Сейчас, если сумма кражи составляет менее 10 тысяч сомов, то это проступок. Я еще ранее говорил, что карманники зарезали барана, прочитали молитву и поблагодарили депутатов Жогорку Кенеша, которые дали им возможность блестяще совершать преступления и оставаться безнаказанными.

Эксперт добавил, что министерством внутренних дел должен руководить человек, ранее занимавшийся оперативно-розыскной деятельностью.

- Главой МВД должен быть бывший оперативник, который знает преступный мир, а не те люди, которые далеки от борьбы с преступностью, - подчеркнул Загибаев. - Я не согласен с Каниметовым. Но он ушел от ответа, чтобы завтра его не наказали в правительстве. Как говорил Аль Капоне - «мафия бессмертна».

Экс-депутат Жогорку Кенеша и бывший начальник ГУВД Бишкека Туратбек Мадылбеков также отметил, что в действующем законодательстве есть недочеты.

- Фактически, члены ОПГ у нас есть, а по закону, который был принят в 2013 или 2014 году, их нет, - сказал Vesti.kg бывший парламентарий. - Поставить членов ОПГ на учет через суд очень сложно, потому что сами суды тоже замешаны. Сегодня необходимо изменить закон, чтобы признавали членом или лидером группировки в комиссии, а не в суде. У оперативников связаны руки.



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