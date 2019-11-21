В три раза за год снизились доходы Асылбека Жээнбекова

Также депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков владеет домом, акциями, скотом, пчелами. Помимо этого в декларации указаны мебель, бытовая и прочая техника.

В прошлом году доходы депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова составили 3 миллиона 48 тысяч сомов.

А вот в 2017 году он заработал 9,5 миллионов сомов.

Отметим, что несколько лет назад чиновники и депутаты указывали, сколько отдельно зарабатывали по основному месту работы, а сколько благодаря дополнительным источникам. Но в последние годы указывается общая сумма дохода, без разбивки на источники.



Сколько заработали Жээнбеков и его близкие родственники за прошлый год

Согласно декларации, Жээнбеков владеет домом в 1,5 тысячи квадратных метров, строящимися зданиями и прочими конструкциями. Также он владеет ОсОО и 91 процентами акций компании, все это передано в доверительное управление. Кроме того, у парламентария есть скот, оцененный в 1,04 миллиона сомов, пчелы (350 тысяч сомов) и акции стоимостью 210 тысяч. При этом не уточняется относятся ли акции к вышеуказанной компании.

Также у него имеются мебель, бытовая, аудио- и фототехника общей стоимостью 715 тысяч сомов и другое движимое имущество, оцененное в 295 тысяч.

Все данные остались такими же, как и в 2017 году, есть изменения только в доходах, а также в нынешней декларации нет двух сельхозучастков общей площадью в 0,9 гектара, которые были указаны в предыдущей.

Близкие родственники Асылбека Жээнбекова заработали за год 350 тысяч сомов (476 тысяч в позапрошлом году). У них есть автомобиль, драгметаллы на 480 тысяч, мебель, бытовая, аудио-, видео- и другая техника стоимостью более полумиллиона сомов.

Все эти данные остались аналогичные 2017 году.



sputnik.kg