Сооронбай Жээнбеков: Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования

Президент подчеркнул, что стремление учиться в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования
Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 ноября, на международной конференции «Православие и Ислам — религии мира», которая проходит в Бишкеке.
«В 45-статье Конституции КР четко и ясно прописано, что «основное общее образование обязательно». Поэтому стремление к религиозному образованию в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования», — отметил глава государства.
VESTI.KG
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