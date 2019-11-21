Сооронбай Жээнбеков: Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования

Президент подчеркнул, что стремление учиться в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования

Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 ноября, на международной конференции «Православие и Ислам — религии мира», которая проходит в Бишкеке.

«В 45-статье Конституции КР четко и ясно прописано, что «основное общее образование обязательно». Поэтому стремление к религиозному образованию в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования», — отметил глава государства.

VESTI.KG