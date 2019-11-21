Турат Акимов: В Кыргызстане практически не существует оппозиционных СМИ

По мнению независимого эксперта, во многих телекомпаниях, в том числе в КТРК, нужно провести ревизию

По мнению независимого эксперта Турата Акимова, сейчас в Кыргызстане практически не существует оппозиционных СМИ.

- Официальные государственные СМИ должны быть, - сказал он в беседе с Vesti.kg. - Частные компании иногда могут выдать непроверенную со всех позиций информацию. Например, в Америке есть Washington Post (крупнейшая ежедневная газета столицы США, входит в число старейших и влиятельных. - Прим. ред.), где публикуют информацию государственной важности, которая строго проверяется и четко декларируется.

По мнению эксперта, газеты на областном уровне изживают себя, как печатные СМИ.

- Нет смысла тратить на них финансирование, - заявил Акимов. - Легче за те же деньги провести местным жителям интернет. У нас уже практически все обладают сотовыми телефонами. У некоторых есть даже по два-три. На их уровне все же придется выпускать газету небольшим тиражом, потому что есть материалы, которые должны поддерживать госполитику. Это государственные документы, указы. В целом интернет завоевывает рынок. Многие печатные издания умирают. Нужно провести ревизию в КТРК и прочих телекомпаниях, которые просто тратят средства, но контент у них очень слабый. Оппозиционных СМИ в Кыргызстане практически уже не существует. Все сейчас являются рупорами власти.

Поясним, на днях бывший гендиректор КТРК Илим Карыпбеков заявил, что все государственные газеты, а в последующем и все государственные СМИ нужно закрывать. По его мнению, у государства не должно быть своих средств массовой информации. Об этом Карыпбеков написал на своей странице в социальной сети Twitter.

VESTI.KG