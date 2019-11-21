Жанар Акаев: Чтобы спасти свою честь, ГКНБ обязан показать купюры из дела Чалбаева

В противном случае, по мнению депутата, Военная прокуратура обязана возбудить уголовное дело

Чтобы сохранить свою честь и достоинство, сотрудники ГКНБ должны предоставить общественности те 200 тысяч долларов, которые проходили в суде как вещдоки по делу экс-начальника управления генпрокуратуры Улана Чалбаева. Об этом депутат Жанар Акаев заявил на заседании парламента.

- Все сейчас говорят о том, что из сейфа ГКНБ пропали вещественные доказательства, - напомнил он. - Госкомитет должен предоставить общественности купюры, чтобы их можно было сверить с номерами банкнот, представленных в деле. Только в Кыргызстане может быть такое, что взяточник украл деньги взяточника.

Акаев добавил, что если ГКНБ не покажет деньги, Военная прокуратура должна завести уголовное дело и привлечь к ответственности всех виновных.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова Икрамидина Айткулова о том, что из сейфа ГКНБ пропали 200 тысяч долларов, которые являлись вещественными доказательствами по делу о взятке начальника управления генпрокуратуры Улана Чалбаева.

Позже пресс-служба ГКНБ опровергла данную информацию, сообщив, что деньги решением суда были перечислены в доход государства. В ведомстве уверены, что данную ситуацию искусственно «раскачивают», чтобы дискредитировать руководство спецслужбы и ввести общественность в заблуждение.

VESTI.KG