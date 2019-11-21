Автоматически наказывать следователей и прокуроров за незаконные обвинения не удастся?

«Если ГКНБ заталкивает дело в суд, то вину обвиняемого доказывают до упора, как будто иначе случится что-то страшное»

Сделать автоматической ответственность судей и прокуроров, если осужденного оправдают по реабилитирующим обстоятельствам, предлагает бывший премьер-министр Кыргызстана, экс-министр внутренних дел, генерал-лейтенант Феликс Кулов.

Это, по его мнению, должно прекратить безнаказанность дознавателей, следователей, прокуроров в случаях незаконного привлечения людей к уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе КР есть статья 340 «Незаконное обвинение в совершении преступления», которая подразумевает ответственность для них. Она звучит так:

«1. Заведомо незаконное обвинение в совершении преступления, совершенное уполномоченным должностным лицом органа дознания, следователем или прокурором, - наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории.

2. То же деяние, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается лишением свободы III категории».

Однако, по словам Кулова, эту статью не применяли ни разу: доказать, что незаконное решение вынесли намеренно, бывает непросто. Поэтому экс-премьер предложил дополнить статью еще одной частью:

«Она заключается в следующем: если суд признает лицо невиновным по реабилитирующим основаниям, перечисленным в части 1 статьи 26 УПК КР (за отсутствием события преступления, за отсутствием состава преступления, за правомерностью деяния, причинившего вред, в силу уголовного закона и другим), дознаватель, следователь или прокурор, вынесший обвинительный акт в отношении такого лица, подлежит уголовному наказанию. При таком подходе наказание для нерадивого дознавателя, следователя, прокурора последует, грубо говоря, автоматически», - написал генерал-лейтенант.

Какое? Например, денежная компенсация в пользу оправданного, рассуждает он.

Некоторые коллеги-юристы согласны с бывшим главой кабмина. Ветеран МВД, бывший офицер уголовного розыска Кайрат Загибаев отметил, что в советское время в случае незаконного обвинительного приговора судью или следователя бы как минимум уволили.

- Это сейчас по команде, по имя родственных связей, для друзей, ради подхалимства перед начальником, из-за денег, - говорит он Vesti.kg. - И самое главное – если АКС ГКНБ начнет заталкивать дело в суд, то вину обвиняемого будет доказывать до упора. И судьи поддерживают, как будто иначе случится что-то страшное или команда есть – не оправдывать никого. Это наша беда.

Загибаев считает, что нашей судебной системе не хватает спецпрокурора, который мог бы в любой момент выборочно проверять материалы проводимых расследований.

- Генпрокуратура не будет этим заниматься, потому что им самим есть что скрывать, - заметил он. – Правильно сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев – главные враги народа – прокуроры, судьи и ГКНБ.

Известный адвокат Руслан Долаев не уверен, что предложенный Феликсом Куловым пункт мог бы сразу наладить работу следователей и судей. Однако он все равно считает идею экс-премьера хорошей.

- Человек, которого оправдали, рад, что от него отстали, и редко пытается реабилитироваться или поставить вопрос о наказании виновных лиц, - пояснил он Vesti.kg. – Следователи и судьи всегда настаивают, что представленные доказательства могли считаться основанием для обвинительного приговора. Но если человека реабилитировали и доказано, что нарушение закона было при сборе доказательств, то я – за.

Но другой юрист Кубанычбек Ташбалтаев не видит смысла в предложении генерал-лейтенанта. Более того, он считает заявление просто пиар-ходом бывшего политика.

- Кулову нужно было инициировать это в 2010 году, когда Верховный суд пересмотрел его уголовное дело и вынес оправдательный приговор, - заметил он в беседе с Vesti.kg. – Тогда он мог бы добиваться привлечения к ответственности лиц, из-за которых он провел 7 лет в колонии в Жаны-Жере. А при нынешней судебной системе это ни о чем.

По мнению юриста, сама система будет противодействовать внедрению неплохой идеи. Но в таком случае нужно отменить и срок давности для лжесвидетелей и лжезаявителей, продолжает он. Однако при существующей коррупции это невозможно.

«И наказание должно быть соразмерным, - говорит Ташбалтаев. - Когда происходит убийство нескольких человек, убийца может получить пожизненное наказание. Он причинил горе нескольким семьям, плюс друзья и знакомые. А коррупционер обворовывает страну, крадет у детей, стариков, учителей, врачей, детдомовцев. Но максимальное наказание – 12 лет. Соразмерно? Я считаю, нет».

VESTI.KG