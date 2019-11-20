Пожизненное лишение свободы за педофилию предлагают ввести в Казахстане

За сокрытие изнасилований в интернатных учреждениях персоналу грозит до 7 лет лишения свободы

Ужесточить наказание за изнасилование предлагают казахстанские правоохранители. Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, в котором насилие переходит из средней тяжести в тяжкое преступление, а также отменена процедура примирения сторон.

Преступления против половой неприкосновенности детей будут отнесены к особо тяжким преступлениям. Если преступление будет совершено против детей, не достигших 14-летнего возраста, предусматривается наказание до 20 лет, либо пожизненное заключение.

«Раньше в Уголовном кодексе была «вилка» - лишение свободы на изнасилование малолетних от 15 до 20 лет и выше. Сегодня предлагается только 20 лет и пожизненное лишение свободы. К этим лицам не будет применяться уголовно-досрочное наказание», - пояснил заместитель генерального прокурора РК Мурат Ахметжанов.

Еще одно новшество - уголовная ответственность за сокрытие доказательств и за фальсификацию фактов педофилии.

«Было много случаев, когда руководство интернатных учреждений знало о происходящих изнасилованиях, но для того чтобы защитить свою репутацию, скрывали эти факты. Это будет считаться как укрытие преступления, и квалифицироваться как тяжкое преступление. Есть факты, которые скрывали органы опеки или органы досудебного расследования. В новом законопроекте за это предусмотрено до 7 лет лишения свободы», - прокомментировал заместитель генерального прокурора Казахстана.

На сегодняшний день в Казахстане действует химическая кастрация в отношении педофилов. Она применяется по решению суда для осужденных при обнаружении у них психических отклонений и склонностей к повторному сексуальному насилию.

VESTI.KG