Сооронбай Жээнбеков призвал прививать идеи веротерпимости в обществе

Глава государства встретился с главами Госкомрелигии, ДУМК и Бишкекской и Кыргызстанской Епархии РПЦ
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял директора Госкомиссии по делам религий Зайырбека Эргешова.
Во встрече приняли участие глава Духовного управления мусульман Кыргызстана, муфтий Максат ажы Токтомушев и Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской Православной Церкви, епископ Даниил.
Глава государства отметил важность сохранения и укрепления единства и многообразия культур народа Кыргызстана. Подчеркнул особую роль духовности в развитии личности, общества и государства в целом.
Также Жээнбеков отметил необходимость привития идей веротерпимости и упрочения согласия в обществе.
Муфтий Максат ажы Токтомушев и епископ Даниил рассказали о мерах по совершенствованию межконфессионального диалога в регионах, повышению религиозной грамотности населения страны. Также обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия и толерантности в обществе, предотвращения радикализма и экстремизма.
Кроме того, представлена информация о подготовке к Международной конференции «Ислам и Православие — религии мира», которая пройдет 21 ноября 2019 года в Бишкеке.
VESTI.KG
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