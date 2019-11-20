Сооронбай Жээнбеков призвал прививать идеи веротерпимости в обществе

Глава государства встретился с главами Госкомрелигии, ДУМК и Бишкекской и Кыргызстанской Епархии РПЦ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял директора Госкомиссии по делам религий Зайырбека Эргешова.

Во встрече приняли участие глава Духовного управления мусульман Кыргызстана, муфтий Максат ажы Токтомушев и Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской Православной Церкви, епископ Даниил.

Глава государства отметил важность сохранения и укрепления единства и многообразия культур народа Кыргызстана. Подчеркнул особую роль духовности в развитии личности, общества и государства в целом.

Также Жээнбеков отметил необходимость привития идей веротерпимости и упрочения согласия в обществе.

Муфтий Максат ажы Токтомушев и епископ Даниил рассказали о мерах по совершенствованию межконфессионального диалога в регионах, повышению религиозной грамотности населения страны. Также обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия и толерантности в обществе, предотвращения радикализма и экстремизма.

Кроме того, представлена информация о подготовке к Международной конференции «Ислам и Православие — религии мира», которая пройдет 21 ноября 2019 года в Бишкеке.

VESTI.KG