Дастан Джумабеков заявил, что депутатам местных кенешей не обязательно иметь высшее образование

Спикер ЖК считает, что нельзя ущемлять права сельских жителей, не окончивших вузы
Депутатами местных кенешей в Кыргызстане должны становиться граждане и без высшего образования. Об этом спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков заявил в ходе обсуждения закона «О статусе депутатов местных кенешей».
По его словам, в республике все граждане, имеющие высшее образование, живут и работают в городах.
- В вашем законопроекте есть норма о том, что депутаты айыльных кенешей должны иметь высшее образование, - сказал он. - Я против этого. Это слишком сложно, ведь люди с дипломами уезжают работать в город. В регионах есть молодые активисты, фермеры и другие, чьи права мы нарушим, приняв эту норму.
Докладчик законопроекта, депутат Акылбек Жапаров, ответил, что примет во внимание предложение спикера.
- Согласно статистике в регионах много людей с высшим образованием, но я согласен с тем, что будут нарушены права. Мы рассмотрим этот вопрос, - ответил парламентарий.
VESTI.KG
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