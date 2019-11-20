Слесарев: Судья занимается шантажом, отказывая родным Атамбаева навещать его

По мнению адвоката, родственники бывшего президента еще раз попытаются получить свидание
Судья более месяца отказывает родным бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева во встрече с ним. Об этом в беседе с Vesti.kg сказал адвокат Сергей Слесарев.
- Считаю, что это своеобразный шантаж бывшего президента по поводу его
выраженной позиции по участию в процессе, защите и представлению своих интересов, как человека, гражданина, – отметил он. – Как лица, которому обязаны применить правила и законы в соответствии с их требованиями. В данном случае это попытка повлиять на Атамбаева в изменении его позиции по делу. Свидание с семьей – нормальное проявление гуманности системы к любому человеку вне зависимости от его положения.
По словам юриста, судья отказал родным Алмазбека Атамбаева во встрече, не учитывая нормы права.
- В частности, закон о порядке содержания задержанных или арестованных по уголовным делам, – уточнил Слесарев. – Разрешение на свидание дает тот орган или лицо, у которого находится в производстве уголовное дело. Это судья. Он вправе это сделать. Но он, к сожалению, поступил таким образом. Думаю, будет попытка еще раз подать заявление от родственников. Надеемся, что позиция судьи изменится.
VESTI.KG
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