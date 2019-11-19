Перед выборами: "чимкирики", "онанисты", "импотенты"

Намедни в столице прошел круглый стол с громким названием "Голосовать за депутата - право каждого гражданина".

Приближаются выборы, и невооруженным глазом было видно, что собрались заинтересованные лица.

-Остался год до выборов в Жогорку Кенеш. Давайте смотреть реально, что мы можем успеть за это время. Самое главное - необходимо снизить избирательный порог. Необходимо собрать политические партии и донести до президента и парламента их требования. Итоги выборов должен признать не ЦИК, а народ Кыргызстана, - озабоченно заявил экс–премьер–министр Темир Сариев. Видимо, этот политик, по меткому выражению Фрунзика Мкртчяна, "тоже хочет".

По словам председателя партии "Ак–Шумкар" (которая наверняка пойдет на выборы), избирательный процесс не ограничивается только списком и предвыборной кампанией, должна существовать отчетность перед избирателем.

- Мы видели уже депутатов, не подчиняющихся правилам партии, под знаменами которой прошли в ЖК. Во–первых, нужно снизить избирательный порог до 3 или 5 процентов, пересмотреть Закон "О партиях" и правила агитации, - снова и снова вдалбливал Сариев.

С ним согласился и лидер партии "Ата Мекен" (точно пойдет на выборы) Омурбек Текебаев. По его мнению, сегодняшняя власть дискредитировала себя. "Народ возмущен избирательной системой. Люди говорят о том, что парламент стал олигархическим, существует политическая коррупция, депутаты отдалились от народа. В 2010 году мы вносили изменения в избирательную систему, но поправки не прошли", - заявил он.

Текебаев отметил, что кандидаты от простых партий не проходят, вместо этого проходят партии власти и денег. "А кто сегодняшняя власть? Сооронбай Жээнбеков весной сказал, что хочет победить политическую коррупцию. Мы должны поддержать его в этом вопросе. Я хочу верить в то, что он сдержит свое слово", - сказал он.

Омурбек Чиркешович напомнил, что 70 процентов нынешнего созыва ЖК впервые стали депутатами. Но это не дало никакого эффекта. Их обозвали "чимкирик"–парламентом.

- Когда мы говорим об обновлении, нужно думать о качестве. Если утвердим 3–процентый порог прохождения в парламент, то прошедшие депутаты не будут молчать, именно они будут задавать неудобные вопросы, - считает политик.

И создалось ощущение, что на это мероприятие пришли лица как бы неуверенные, что пройдут в новый ЖК. Им мешает этот самый пресловутый высокий порог, который любой ценой надо "унизить".

Напомним, депутаты парламента Исхак Масалиев и Жанар Акаев предложили поправки в выборное законодательство, по которому предлагают голосование через электронную систему не только за партии, но и за персоналии.

Кстати, на круглом столе продемонстрировали электронную систему голосования на выборах. Это считывающее устройство, которое читает ID–карту и проверяет, голосовал избиратель или нет. Далее избиратель получает специальную карту. Она вставляется в компьютер, выбирается партия, далее разворачивается список кандидатов от партии, и избиратель может выбрать любое имя из списка. После того как избиратель сделал выбор, он получает чек с итогом своего голосования, а после возвращает чип оператору. Итоги онлайн–голосования подсчитываются, затем формируются итоговые списки, которые легко проверить, считав QR–коды на чеке. Таким образом, технически можно голосовать не только за партию, но и конкретно за каждого кандидата.

Однако вмешательство высоких технологий в тонкие дела выборов не понравилось политикам. Тот же Омурбек Текебаев заявил, что, по его мнению, в этом случае нарушается тайна голосования. Беспроигрышный аргумент, который всегда срабатывал, даже если было непонятно, при чем тут он.

А вот глава партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров не стал разводить лишние церемонии, сказав, что в погоне за идеальной системой выборов нужно быть умеренными. И даже блеснул эрудицией, приведя цитату из Киплинга: "Умей мечтать, не став рабом мечтанья".

- Народ должен требовать прозрачности и честности в этом вопросе. Насколько власти готовы пойти на это? А так все это похоже на онанизм, - подчеркнул Мадумаров, резко перейдя из избирательной в сексуальную плоскость.

И тут раздался выверенный голос юриста Чолпон Джакуповой, который привел многих в чувство. "Надо быть реалистичнее. Мы не получили ответы на два главных вопроса: как и когда все это внедрять? Мадумаров прав: ни одна из инициатив не будет жить, потому что на них не реагируют вообще. Можно уже сейчас сделать вывод, что идею эту похоронят", - заявила она.

По ее словам, непонятно, что намерены предпринять политики, чтобы продвигать систему электронного преференциального голосования. "Они уже сейчас сидят с обреченными лицами, не надеясь на поддержку, - с лицами, как будто на заклание идут. Нет страсти в глазах. Кто вам отдаваться со всей страстью будет? Темир Сариев прав: сейчас поздно решать такой вопрос. Практически невозможно. Выборы на носу", - отчеканила юрист.

Но потом дискурс снова перешел в область человеческой чувственности. Джакупова добавила, что сейчас чрезмерная активность нашего гражданского сектора сделала из многих политиков импотентов.

- Основными авторами законов являются депутаты, а не президент и не НПО. Я - за снижение барьеров и внедрение новых технологий. Я - за внедрение преференциального голосования. Но нужна страсть в глазах человека, за которым я пойду. Вы, мальчики, наконец–то соберитесь вместе, начните уже что–то делать, а мы пойдем за вами! - призывала собравшихся Джакупова.

"Мальчики" от политики громогласно промолчали. Видимо, импотенция и онанизм все–таки дают о себе знать, откуда же страсти взяться. В общем, не круглый стол, а прием у сексолога...



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