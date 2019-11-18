Политолог: Обращение Садыра Жапарова должно повлиять на Сооронбая Жээнбекова

Адвокат осужденного политика подчеркнул, что его подзащитный вину не признает, хоть и просит президента о помиловании
Осужденный экс-депутат Садыр Жапаров попросил помилование у президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.
По словам юриста, причина, по которой он обратился к Жээнбекову, - тяжелая обстановка в семье. Недавно у политика умерли родители и сын.
- В своем прошении он не признал своей вины и указал, что его дело было сфабриковано по политическим мотивам,- отметил Токтосунов. - У него умер отец, мать и сын. В семье очень тяжелый период, поэтому он попросил освободить его.
Между тем политолог Марат Казакпаев в беседе с Vesti.kg выразил уверенность в том, что обращение Жапарова повлияет на Жээнбекова.
- Я думаю, что обращение Жапарова повлияет на Жээнбекова,- сказал эксперт. - Долгое время он отказывался обращаться к президенту, но тут решился из-за семейных проблем. Жээнбеков должен обратить на это внимание.
Кроме того, Казакпаев добавил, что Чуйский областной суд должен пересмотреть дело политика.
Напомним, Садыр Жапаров был признан виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам заключения в колонии усиленного режима.
Позже Верховный суд частично удовлетворил заявление адвоката Жапарова и сократил срок заключения на полтора года в связи со вступлением в силу новых кодексов.
VESTI.KG
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