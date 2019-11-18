Дети примут участие в парламентской сессии Жогорку Кенеша

В мероприятии поучаствуют 25 детей из всех регионов Кыргызстана в возрасте от 8 до 16 лет

Жогорку Кенеш и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 20 ноября проведут парламентскую сессию с участием детей, посвященную Всемирному дню ребёнка и празднованию 30-летия принятия Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летия присоединения Кыргызстана к договору.

В парламентской сессии поучаствуют 25 детей из всех регионов Кыргызстана в возрасте от 8 до 16 лет. Во время мероприятия дети смогут обсудить реализацию их прав и их видение будущего Кыргызстана. Участие детей в общественной сфере, особенно в парламенте, является примером реализации права на участие в принятии решений, сформулированном в Конвенции о правах ребенка.

VESTI.KG