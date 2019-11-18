Расходы Соцфонда на следующий год планируются в сумме 57 млрд 8 млн сомов

Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет ЖК
Комитет ЖК по бюджету и финансам сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О бюджете Социального фонда КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы».
Информацию о законопроекте представил председатель Соцфонда Медер Ирсалиев.
Проект бюджета Социального фонда на 2020 год сформирован по доходам в сумме 57 млрд 796 млн 134 тысяч сомов и прогнозе на 2021-2022 годы 60 млрд 271 млн 283 тысяч сомов и 65 млрд 98 млн сомов соответственно. Поступление страховых взносов в 2020 году запланировано в сумме 35 млрд 727 млн 654 тысяч сомов.
Расходы Соцфонда на 2020 год планируются в сумме 57 млрд 8 млн сомов, на 2021-2022 годы 60 млрд 676 млн 361тысяч сомов и 64 млрд 324 млн сомов соответственно. В 2020 году планируется профицит бюджета в сумме 787 млн сомов.
Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался о поступлении страховых взносов в 2019 году. Заместитель главы Налоговой службы Искендер Асылкулов проинформировал, что за 10 месяцев собрано 25 млрд 792 млн сомов, по сравнению с прошлым годом больше на 1 млрд 194 млн сомов.
«На основании утвержденного плана необходимо собрать 806 млн сомов. К сожалению, мы не сможем до конца года исполнить этот план. В течение двух месяцев мы соберем 7 млрд 351 млн сомов. Надо отметить, что мы предпринимаем все меры по исполнению утвержденного плана», - добавил он.
VESTI.KG
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