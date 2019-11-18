Садыр Жапаров попросил президента о помиловании — адвокат

Прошение рассмотрит специальная комиссия при аппарате главы государства. Затем тот должен будет принять решение.
Осужденный политик Садыр Жапаров попросил президента Сооронбая Жээнбекова о помиловании, сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.
Прошение было подано 16 октября.
"Родственники на последней встрече посоветовали Жапарову просить помилования у главы государства. В письме отмечается, что Садыр Жапаров за время пребывания в неволе потерял отца, мать и сына, а его семья сейчас переживает трудный период. Также осужденный указал, что не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям", — рассказал адвокат.
Токтосунов пояснил, что комиссия при аппарате президента рассмотрит прошение, после чего глава государства должен будет принять решение о помиловании или об отказе.
Дело Жапарова
"Прости, не успел тебя женить!" — Садыр Жапаров проводил сына в последний путь
Садыра Жапарова задержали 25 марта 2017 года на кыргызско-казахской границе. Было возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса КР. 2 августа Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего депутата ЖК к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Суд признал, что 7 октября 2013-го в Караколе во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.
Защита Жапарова обращалась с просьбой об амнистии в Аламудунский районный суд, но прошение отклонили. 19 августа этого года областной суд оставил в силе решение районного.
В сентябре 2017 года ушел из жизни отец осужденного политика Нуркожо Мустали уулу. В марте 2019-го умерла мать Кадича Жапарова, а 27 августа его сын Дастан погиб в ДТП.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!