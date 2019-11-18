Садыр Жапаров попросил президента о помиловании — адвокат

Прошение рассмотрит специальная комиссия при аппарате главы государства. Затем тот должен будет принять решение.

Осужденный политик Садыр Жапаров попросил президента Сооронбая Жээнбекова о помиловании, сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

Прошение было подано 16 октября.

"Родственники на последней встрече посоветовали Жапарову просить помилования у главы государства. В письме отмечается, что Садыр Жапаров за время пребывания в неволе потерял отца, мать и сына, а его семья сейчас переживает трудный период. Также осужденный указал, что не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям", — рассказал адвокат.

Токтосунов пояснил, что комиссия при аппарате президента рассмотрит прошение, после чего глава государства должен будет принять решение о помиловании или об отказе.

Дело Жапарова

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Садыра Жапарова задержали 25 марта 2017 года на кыргызско-казахской границе. Было возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса КР. 2 августа Первомайский райсуд Бишкека приговорил бывшего депутата ЖК к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Суд признал, что 7 октября 2013-го в Караколе во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.

Защита Жапарова обращалась с просьбой об амнистии в Аламудунский районный суд, но прошение отклонили. 19 августа этого года областной суд оставил в силе решение районного.

В сентябре 2017 года ушел из жизни отец осужденного политика Нуркожо Мустали уулу. В марте 2019-го умерла мать Кадича Жапарова, а 27 августа его сын Дастан погиб в ДТП.

sputnik.kg