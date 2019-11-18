«Если в Кыргызстане паспорта вновь начнет выдавать МВД, мы сделаем шаг назад»

Экс-премьер не согласен с правозащитницей и уверен, что милиция сможет лучше контролировать выдачу удостоверений личности

Если правительство передаст функцию выдачи паспортов МВД, то Кыргызстан сделает шаг назад. Таким мнением с Vesti.kg поделилась правозащитница Рита Карасартова.

- В свое время решение передать функцию выдачи паспортов Государственной регистрационной службе было одним из самых правильных, - отметила она. - Спустя время мы видим, что в данный момент эта служба одна из самых новаторских в области цифровизации. ГРС выполняет свою работу хорошо. Правда, у них бывают проблемы с распределением кадров по центрам обслуживания населения - где-то много сотрудников, а в каких-то отделениях их не хватает.

Рита Рахмановна сказала, что передача функции выдачи паспортов в МВД не решит проблемы с появлением незаконных документов.



- То, что у нас в стране возможно получить нелегальный паспорт, не зависит от того, какое ведомство выдает документы - везде речь идет о человеческом факторе, - полагает она. - И понятно, что речь идет не о простых сотрудниках, а о тех, кто занимает высокие должности. Чтобы решить эту проблему, достаточно распутать коррупционную цепочку и наказать виновных, а не передавать функции одного ведомства другому.

В свою очередь экс-премьер-министр Феликс Кулов в разговоре с Vesti.kg отметил, что и сам будучи депутатом предлагал вернуть выдачу паспортов Министерству внутренних дел.

- Я уже озвучивал эту идею, и тогда меня поддержал действующий на тот момент глава МВД Мелис Турганбаев, - напомнил он. - Когда паспорта выдавали правоохранительные органы, все документы были под контролем. А сейчас ГРС никто не проверяет.

По словам Феликса Шаршенбаевича, когда паспорта выдавало МВД, фактов незаконной выдачи документов было в разы меньше.

- Да, бывало, что кто-то использовал поддельные удостоверения личности, но это, скорее, происходило от того, что в то время у документов была слабая степень защиты, - пояснил он. - Но все равно в то время все бланки были под строгим отчетом.

Поясним, на заседании парламентской фракции «Республика-Ата Журт» вице-премьер Жениш Разаков отметил, что функцию выдачи паспортов необходимо передать МВД.

«В свое время было принято решение передать эти полномочия одному регистрационному ведомству, но сейчас пришло время вернуть эту функцию МВД», - сказал Разаков.



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