Член госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Работа прошла не совсем объективно

Жаркынбек Касымбеков недоволен тем, что его коллеги отказались заслушивать Атамбаева и Ниязова, а также почти не вспоминали о пострадавших рядовых гражданах

Госкомиссия по событиям в Кой-Таше, произошедшим 7-8 августа, провела свою работу необъективно. Об этом Vesti.kg заявил член данной комиссии, бывший главврач Бишкекской станции скорой помощи Жаркынбек Касымбеков.

Ранее он сообщил Vesti.kg, что отказался подписывать заключение, однако позже все же поставил свою подпись в документе.

- Я подписал заключение, но не менял свою позицию, - подчеркнул он. - В документ были внесены дополнения по поводу ответственности глав правоохранительных органов. Но я по-прежнему считаю, что работа прошла не совсем объективно. Мы не побеседовали с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, с Фаридом Ниязовым, хотя тот открыто обращался к нам. Я об этом ходатайствовал на одном из заседаний, но не нашел поддержки у других членов комиссии.

Касымбеков добавил, что комиссия практически не рассматривала вопрос о пострадавших гражданах в Кой-Таше.

- Комиссия в заключении почти не касалась вопроса о пострадавших рядовых гражданах, жителях Кой-Таша и ближайших районов, поэтому я не меняю свою позицию, - заключил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова проголосовала против заключения госкомиссии.

VESTI.KG