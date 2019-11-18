Всемирный банк выделит КР $ 55 млн — на что. Жээнбеков ратифицировал договор

Половина выделяемой суммы — кредит на 38 лет, другая часть — грант. Правительство не будет софинансировать проекты, на которые предусмотрены эти средства.

Всемирный банк выделяет Кыргызстану 55 миллионов долларов, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков ратифицировал договор по проекту "Третья фаза

Программы улучшения региональный путей сообщения в Центральной Азии". Он включает реабилитацию участка автодороги Тюп — КПП "Каркыра" (39-76 километров) и прилегающей к ней дороги, которая ведет в туристический лагерь в ущелье Каркыра (15 километров). Помимо этого, на выделенные средства закупят дорожно-эксплуатационное оборудование, укрепят потенциал Агентства гражданской авиации в области надзора за безопасностью полетов и потенциал Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова.

Также запланировано строительство пяти туристических сервис-центров и предоставление поддержки для создания и развития общинных геопарков в Тюпском и Ак-Сууйском районах Иссык-Кульской области.

Закон о ратификации договора был принят Жогорку Кенешем 31 октября. Из 55 миллионов долларов 27,5 миллиона выделяется в виде кредита на 38 лет, льготный период — шесть лет, ставка — 0,75 процента годовых. Остальная часть — грант. Правительственное софинансирование по проектам не предусмотрено.

Закон вступает в силу через 10 дней.

sputnik.kg