Аскару Акаеву предложили работу в Китае

Беглый экс-президент Кыргызстана принял участие в форуме академиков в Шанхае

Бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева пригласили работать в Институт физики и космических технологий Академии наук КНР. Об этом Vesti.kg сообщил генерал-полковник запаса, первый командующий Национальной гвардией КР Абдыгул Чотбаев.

По его словам, Акаев сейчас находится в Шанхае на форуме академиков.

- Мы поддерживаем с ним связь, и 16 ноября он мне отправил фотографии с форума, - рассказал Чотбаев. - Также он сообщил, что ему поступило несколько предложений. Одно из них - работа в Институте физики и космических технологий Академии наук КНР.

Абдыгул Чотбаев добавил, что Аскар Акаевич пока еще думает, принимать приглашение китайской стороны или нет.

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