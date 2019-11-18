Аскару Акаеву предложили работу в Китае 

Беглый экс-президент Кыргызстана принял участие в форуме академиков в Шанхае
Бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева пригласили работать в Институт физики и космических технологий Академии наук КНР. Об этом Vesti.kg сообщил генерал-полковник запаса, первый командующий Национальной гвардией КР Абдыгул Чотбаев.
По его словам, Акаев сейчас находится в Шанхае на форуме академиков.
- Мы поддерживаем с ним связь, и 16 ноября он мне отправил фотографии с форума, - рассказал Чотбаев. - Также он сообщил, что ему поступило несколько предложений. Одно из них - работа в Институте физики и космических технологий Академии наук КНР.
Абдыгул Чотбаев добавил, что Аскар Акаевич пока еще думает, принимать приглашение китайской стороны или нет.
VESTI.KG
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