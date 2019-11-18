Азимбек Бекназаров передумал проводить митинг на Старой площади

Спустя четыре месяца Жогорку Кенеш начал рассматривать законопроект, разработанный участниками движения «Народный курултай»

Политик Азимбек Бекназаров передумал устраивать народный митинг на Старой площади. Об этом Vesti.kg сообщил член движения «Народный курултай» Айбек Мырза.

- Мы разработали законопроект о назначении референдума и отнесли его в Жогорку Кенеш, — сказал он. — Однако на протяжении четырех месяцев наш законопроект не рассматривался. После чего инициативная группа заявила о проведении 24 ноября народных слушаний на Старой площади. Позднее, по словам представителя исполнительного комитета курултая Турсунбека Акуна, законопроект, внесенный по народной инициативе, начал рассматриваться в соответствующих комитетах ЖК. В связи с этим отпала необходимость в проведении народных слушаний под открытым небом.

Вместе с тем Айбек Мырза рассказал, о чем гласит разработанный ими законопроект.

- Нужно было вынести на общественное обсуждение три вопроса, — продолжил он. — Первый гласит о том, чтобы внести «Народный курултай» в Конституцию и чтобы президент ежегодно перед ним отчитывался. Во втором говорится о форме правления в нашей стране: либо у нас президентская республика, либо парламентская. Как, например, происходит в Америке, где исполнительная власть принадлежит главе государства. Или же как в Германии, где исполнительная власть в руках премьера. Третий вопрос касается выборной системы. Нужно решить, по какой из систем — мажоритарной, пропорциональной или смешанной — пройдут предстоящие выборы — 2020.

VESTI.KG