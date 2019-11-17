Жертва извращенца в Канте: Месяц тратить на поиск насильника - показатель непрофессионализма милиции

Однако школьница очень рада, что мужчину все же задержали

Сотрудники правоохранительных органов проявили непрофессионализм, проводя поиски насильника на протяжении месяца. Об этом Vesti.kg сообщила пострадавшая, едва избежавшая изнасилования в Канте, гражданка У.М.

По ее словам, с самого начала они предоставили милиции фотографии преступника и его личное дело.

- Я не сомневалась, что его поймают,- сказала девушка. - Но тратить месяц на поиск преступника, чья личность и личное дело были установлены с первого дня инцидента - это, конечно, показатель непрофессионализма наших органов.

Поясним, вчера, 14 ноября, пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что подозреваемый в попытке изнасилования был задержан. В этот же день пострадавшая вместе с братом поехали на опознание.

Девушка призналась, что до задержания преступника ее не покидал страх того, что случай с попыткой изнасилования может повториться.

- Сейчас я могу быть более-менее спокойна,- отметила она. - До этого времени меня не покидал страх, что ситуация может повториться. Я побаиваюсь подозрительных людей. Рада, что теперь он не сможет повторить своих действий. Хотелось бы, чтобы он понес самую жестокую меру наказания.

Напомним, в Канте неизвестный мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, когда она находилась рядом с домом на улице Куренкеева. К ней подошел мужчина 30-35 лет, попросив ее написать сообщение на своем телефоне. Затем он внезапно схватил ее за руку и потащил в подъезд.

У.М убежала от преступника, зайдя в здание своей школы. В этот момент она позвонила своему брату с сестрой, которые сразу же приехали. Брат пострадавшей попытался догнать насильника, однако тому удалось скрыться.

Через некоторое время прибыли сотрудники милиции, и пострадавшая написала заявление. Утром к ней в школу приехали сотрудники РОВД и, по ее словам, попросили не распространять информацию о случившемся.

VESTI.KG