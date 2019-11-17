Сооронбай Жээнбеков: Через картины Суймонкула Чокморова я почувствовал глубину богатого внутреннего мира и широту мировоззрения

Президент подчеркнул, что Всевышний одарил артиста редкими талантами

«Кыргызское чудо» в кинематографии и достижения в сфере кыргызского изобразительного искусства невозможно рассматривать отдельно от судьбы Суймонкула Чокморова. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 ноября, на торжественном мероприятии по случаю 80-летия Народного артиста СССР, Народного художника Кыргызской ССР Суймонкула Чокморова.

Текст выступления главы государства:

«Уважаемые соотечественники! Во все времена были личности с большой буквы, которые прожили сравнительно короткую жизнь, но сумели оставить неизгладимый след в истории целой страны своим самоотверженным трудом и беззаветным служением Родине.

Они продолжают жить в памяти народа и их славные имена никогда не будут преданы забвению.

Наш выдающийся Мастер Суймонкул Чокморов, 80-летний юбилей которого мы сегодня отмечаем, был именно таким человеком. Он — наша гордость, величайший художник, потрясающий киноактер, безмерно талантливый сын кыргызского народа. Мы по праву гордимся тем, что нам выпала честь быть современником такого яркого, самобытного таланта, чей жизненный путь и творчество могут стать прекрасным примером преданного служения Отечеству.

Очевидно, что «кыргызское чудо» в кинематографии и достижения в сфере кыргызского изобразительного искусства невозможно рассматривать отдельно от судьбы Суймонкула Чокморова.

Вместе с этим, считаю уместным отметить также и его человеческие качества, в том числе — его деятельный и глубокий ум, сильную волю, стойкость и мужество, которые всегда вызывали восхищение у всех, кто знал его лично. Всю свою жизнь он ценил и сам придерживался принципов духовной чистоты и нравственности. Он жил и творил, удивительным образом сочетая в себе Величие и Простоту, Публичность и Скромность.

Суймонкул Чокморов всегда стремился к высоким целям, придерживался не сиюминутных, а вечных ценностей, лелея в душе высокую культуру и глубокую духовность. Секрет его успехов в кино, открытий в картинах заключается в его особенном восприятии мира и в благородных человеческих качествах.

Дорогие современники! Суймонкул ага прожил короткую, но удивительную жизнь. Всевышний одарил его редкими талантами, которым он нашел прекрасное применение. В мир творчества он вступил как художник, его славный творческий путь был начат с кисти живописца в руке и безграничной любви к искусству в сердце.

Вместе с тем всемирную известность ему принесли все-таки его успехи в кинематографии, благодаря незабываемым ролям в кино. Своим уникальным талантом киноактера он заявил всему миру не только о себе, но и о свободолюбивом кыргызском народе и его самобытной культуре, вызывая любовь и восхищение зрителей разных стран мира. Фильмы с участием Суймөнкула Чокморова нашли путь к сердцу и уму как представителей старшего поколения, так и молодежи, вызвав в них самый горячий отклик.

«Выстрел на перевале Караш», «Жамиля», «Чрезвычайный комиссар», «Уркуя», «Алые маки Иссык-Куля», «Седьмая пуля», «Я — Тянь-Шань», «Лютый», «Дерсу Узала», «Красное яблоко», «Ранние журавли», «Волчья яма» — это кинокартины, создавшие кыргызское чудо, олицетворение золотого века развития кыргызского кинематографа.

В снятых фильмах он не только создавал лучшие роли, но и сумел воплотить в них истинное национальное лицо кыргызского народа, его национальный характер, великодушие и героизм. Он стал своеобразным духовным символом кыргызов, о котором с гордостью говорят: «Лицо Чокморова — это облик кыргызского народа».

Каждый кыргыз гордится тем, что ему посчастливилось быть современником и соотечественником Суймөнкула Чокморова. Труд Чокморова во благо Родины был отмечен рядом государственных наград. В том числе он был удостоен высоких званий Народного художника КР, Народного артиста КР, Народного артиста СССР.

Был членом Союза художников СССР, дважды избирался Народным депутатом КР. Персонажи Чокморова полюбились зрителям не только в Кыргызстане, но и в других странах мира. Он стал единственным актером, который 5 раз был удостоен премии «За лучшую мужскую роль» на международной арене. Известно, что его многогранным талантом восхищался не только Акира Куросава, но и ряд российских, японских, европейских, американских кинодеятелей.

Но все же, самая высшая оценка его таланта заключается, пожалуй, в словах выдающегося писателя кыргызского народа Чынгыза Айтматова: «Двойной талант Суйменкула — талант художника и киноактера принадлежит не только кыргызскому искусству, но и всей мировой культуре».

Вклад Чокморова в кыргызскую культуру не ограничивается его деятельностью в сфере киноискусства. Он, как талантливый художник, мастер кисти сумел создать уникальные труды.

Его основная профессия — профессия художника, всегда занимала особое место в жизнедеятельности Чокморова.

Он оставался верен своей профессии и тогда, когда его слава гремела по всему миру, и тогда, когда боролся с болезнью и находился при смерти. До последних дней своей жизни он не опускал руки и продолжал работать, несмотря на серьезную болезнь, чтобы выразить себя и свое мироощущение через свои картины. Когда мы говорим о Чокморове, недостаточно просто отметить факты из его жизнедеятельности и вспоминать события из жизни.

Только тот, кто сумел проникнуть в его внутренний мир, отраженный в картинах, способен понять его величие как человека и как живописца. Недавно я посетил наш Национальный музей изобразительных искусств, где ознакомился с выставкой Чокморова.

Через его картины я почувствовал глубину богатого внутреннего мира и широту мировоззрения Суймонкула Чокморова. Мир, созданный его многогранным талантом художника, порожденный его кистью, воспевает красоту кыргызской земли, величие кыргызского народа и наших выдающихся личностей.

В картинах Чокморова чувствуется безграничная любовь к своему народу, родной земле, величественным горам и бескрайним степям благодатной кыргызской земли.

Его творчество близко к сердцу и понятно каждому кыргызу, поскольку эти картины олицетворяют собой наши родные села, наших аксакалов и бабушек, нашу молодежь — весь облик кыргызского села. Сущность сельской местности, образ жизни сельчан, образы людей труда, портреты современников, заключенные в его картинах — это олицетворение целой эпохи. Когда смотришь на эти картины, в твоей душе зарождается глубокая благодарность за то, что образ эпохи не теряется и, сохранившись в них, через живопись передается последующему поколению.

Суймонкул Чокморов четыре раза писал портрет выдающегося манасчи кыргызского народа — Саякбая Каралаева. Глядя на картину, ты осознаешь, что величие такой масштабной личности как Саякбай-манасчи может почувствовать только такая же выдающаяся личность, что только великий художник сможет донести до зрителя не только его образ, но и внутренний мир.

Благодаря неповторимому таланту, Суймонкул Чокморов в своих картинах отразил удивительный мир, не замечаемый другими, мир, который он сам видел и ощущал.

Он является автором более восьмисот картин и через них сумел создать свой особенный мир. Для тех, кто хотел бы приобщиться к творчеству великого художника, увидеть и почувствовать красоту его духовного мира, в нашем музее изобразительных искусств выставлены около восьмидесяти его картин.

В знаменитых музеях мира сохранились 27 полотен, принадлежащие его кисти.

Уважаемые соотечественники! Суймонкул Чокморов достиг успехов не только в сфере кино и живописи, но в спорте и музыке. Он был членом сборной Кыргызстана и Ленинграда по волейболу. У него были замечательные способности к музыке, он прекрасно играл на комузе, домбре, мог петь своим приятным, бархатистым голосом. Эти способности были продемонстрированы им в некоторых кинофильмах с его участием.

Следует отметить, что на долю Суймонкула Чокморова выпало немало тяжелых испытаний. В расцвете сил и творчества, когда его слава гремела по всему миру, и он был полон надежд и планов на будущее, ему пришлось бороться с серьезной болезнью.

Все испытания он выдержал с честью, оставаясь образцом мужественности, стойкости и благородства. Все удары судьбы встретил без страха и отчаяния, продолжая творить. Им были созданы картины, которые впоследствии стали шедеврами.

Вся жизнедеятельность Суймонкула Чокморова может послужить для нас примером истинного мужества, железной воли, непоколебимой веры и силы духа.

Дорогие современники! В этом году исполняется 27 лет, как ушел из жизни Суймонкул Чокморов. Прошло более четверти века, как его нет с нами. Но его светлый образ бережно хранится в памяти народа, а его имя всегда произносится с любовью и уважением. В целях увековечения его памяти, имя Суйменкула Чокморова присвоено одной из улиц столицы. Также его именем названо село, средняя школа и школа изобразительных искусств. Его портрет также изображен на нашей национальной валюте.

Тем не менее, самый главный памятник, который мы можем воздвигнуть этой личности с большой буквы — это благодарность и вечная память в сердцах его современников и потомков.

Уважаемые соотечественники! Суймонкул Чокморов — не только выдающийся талант, но и уникальная личность, истинный патриот, символ настоящего сына кыргызского народа. Его человеческие качества служат примером для подрастающего поколения, призывая к честному служению народу и стране, к нравственности и порядочности.

Мы надеемся, что у нашего народа еще будут такие таланты, чьи имена будут рождать чувство гордости в сердце каждого из нас. Сегодняшнее мероприятие — не только дань уважения многогранному таланту выдающегося сына кыргызского народа, но и признание его неоценимого вклада в развитие культуры и искусства.

Образ Суймонкула Чокморова живет и будет жить в сердце каждого кыргызстанца, являясь образцом преданного служения своей Родине и искусству.

Уважаемые современники! 17 ноября — профессиональный праздник кинематографистов, вносящих свой неоценимый вклад в духовное развитие нашей страны и прославляющих Кыргызстан на мировой арене. Сегодня среди нас находятся представители старшего поколения, выдающиеся деятели кино, создавшие кыргызское чудо в кинематографии, те, кто в свое время работал бок о бок с Суймонкулом Чокморовым. Низкий вам поклон за ваш неоценимый вклад в развитие кыргызской культуры!

Примите нашу искреннюю благодарность! Вы проложили путь, по которому следует молодое поколение талантливых работников кино, которые уже сейчас громко заявляют о себе, получая признание мирового сообщества и занимая призовые места на различных международных фестивалях. И у нас есть все основания для того, чтобы надеяться на возрождение феномена «кыргызского чуда».

Уважаемые работники сферы кинематографии, искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Уверен, что вы внесете достойный вклад в развитие страны, обогащая нашу национальную культуру. Надеемся и верим, что в сфере кино у нас еще будет много талантов, достойных памяти Суймонкула Чокморова.

Желаю вам здоровья, счастья и творческих успехов. С праздником!».

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