Первое заседание по делу о незаконном освобождении Батукаева не состоялось

Процесс по резонансному делу перенесли, поскольку один из обвиняемых готовится к операции

Первый судебный процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева перенесли в связи с болезнью одного из обвиняемых Абдухалима Раимжанова.

По словам адвокатов, он находится в больнице.

⁃ Его готовят к операции на позвоночник, - пояснили адвокаты.

Отметим, бывший директор Национального центра гематологии Абдухалим Раимжанов проходит одним из 19 обвиняемых по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. По версии обвинения медик был в курсе, что анализы крови Батукаева были подменены, однако он якобы дал указание лаборантке Цоповой – указать, что у вора в законе рак крови, что послужило основанием для его незаконного освобождения из мест заключения.

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