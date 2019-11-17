«В Кыргызстане от ОТРК общественный лишь наблюдательный совет»

Эксперт Игорь Шестаков сомневается, что создание единой медиакорпорации позволит сократить расходы бюджета

Создание в Кыргызстане единой медиакорпорации вряд ли сократит расходы бюджета на содержание государственных СМИ. Таким мнением с Vesti.kg поделился член наблюдательного совета КТРК Игорь Шестаков.

- Этот вопрос начали обсуждать еще со времен Бакиева, при Атамбаеве также планировали создать медиакорпорацию, но, как мы видим, дело так и не продвинулось, - отметил он. - Государственные СМИ должны быть как минимум для того, чтобы распространять официальную информацию. Но их должно быть немного. Не секрет, что в данный момент госбюджет испытывает дефицит, но объединения государственных средств массовой информации в единый холдинг затраты не сократит.

Игорь Альбертович пояснил, что сокращения расходов ожидать не стоит, так как государство неэффективный собственник.

- Надо рассматривать акционирование государственных СМИ, - полагает он. - Например, в России Первый канал - это акционерное общество. А в Общественной телерадиокорпорации из общественного только наблюдательный совет, да выборы гендиректора. Вот поэтому КТРК надо сделать акционерным обществом и дать ей возможность содержать себя самой. Деньги ведь от рекламы есть. Корпорация могла бы и покупать более качественный контент в таком случае. А то у нас запустили цифровое телевидение, но наши телеканалы практически не выпускают свои продукты, а лишь ретранслируют иностранный контент. В регионах можно и вовсе отказаться от государственных СМИ, просто освободить частные медиакомпании от налогов и через них транслировать официальную информацию на правах рекламы.

Поясним, на заседании правительства вице-премьер Алтынай Омурбекова сообщила, что правительство рассматривает возможность создания единой медиакорпорации, которая объединит все государственные СМИ.

«Районные газеты будут оптимизированы, некоторые из них, возможно, попадут под сокращение, - пояснила она. - А "Кабар", "5 канал" и другие государственные СМИ будут объединены в корпорацию в целях оптимизации. Работа в этом направлении ведется непрерывно».

VESTI.KG