           
Подробности
Политика
Просмотров: 28

Алмазбек Атамбаев ожидаемо отказался участвовать в суде по делу Батукаева

Адвокат полагает, что бывшего президента не станут принудительно доставлять на процесс

Алмазбек Атамбаев продолжает отказался участвовать в процессе по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.

Он рассказал, что первое судебное заседание, которое назначено на сегодня, может не состояться.

- Алмазбек Шаршенович до сих пор отказывается участвовать на процессах, - отметил Слесарев. - Если его доставят принудительно, то это будет неправомерно со стороны властей.

Сегодня должно состояться первое судебное слушание по делу Батукаева, где Атамбаев проходит в качестве обвиняемого.

VESTI.KG 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить