Алмазбек Атамбаев ожидаемо отказался участвовать в суде по делу Батукаева

Адвокат полагает, что бывшего президента не станут принудительно доставлять на процесс
Алмазбек Атамбаев продолжает отказался участвовать в процессе по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.
Он рассказал, что первое судебное заседание, которое назначено на сегодня, может не состояться.
- Алмазбек Шаршенович до сих пор отказывается участвовать на процессах, - отметил Слесарев. - Если его доставят принудительно, то это будет неправомерно со стороны властей.
Сегодня должно состояться первое судебное слушание по делу Батукаева, где Атамбаев проходит в качестве обвиняемого.
VESTI.KG
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