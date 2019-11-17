Алмазбек Атамбаев ожидаемо отказался участвовать в суде по делу Батукаева

Адвокат полагает, что бывшего президента не станут принудительно доставлять на процесс

Алмазбек Атамбаев продолжает отказался участвовать в процессе по делу об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего президента Сергей Слесарев.

Он рассказал, что первое судебное заседание, которое назначено на сегодня, может не состояться.

- Алмазбек Шаршенович до сих пор отказывается участвовать на процессах, - отметил Слесарев. - Если его доставят принудительно, то это будет неправомерно со стороны властей.

Сегодня должно состояться первое судебное слушание по делу Батукаева, где Атамбаев проходит в качестве обвиняемого.

VESTI.KG

