«Горжусь, что живу и работаю в одно время с Жээнбековым». Опрос депутатов ко дню рождения президента

Главе государства, которому исполнится 61 год, пожелали «крепких нервов»

Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову завтра, 16 ноября, исполнится 61 год.

В преддверии дня рождения главы государства депутаты Жогорку Кенеша в беседе с Vesti.kg выразили свои искренние поздравления и пожелания Сооронбаю Шариповичу.

Так, депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев пожелал президенту «крепких нервов».

«Работая с нашими госорганами, нужно иметь нервы», - отметил он.

Его коллега, также депутат от фракции СДПК Евгения Строкова пожелала Сооронбаю Жээнбекову любить страну так, «чтобы его любовь принесла огромные плоды».

В свою очередь депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Умбеталы Кыдыралиев заявил, что «гордится тем, что живет и работает в одно время с Сооронбаем Шариповичем».

Депутат от фракции «Ата Мекен» Бахадыр Сулейманов пожелал главе государства «внести ощутимый вклад, чтобы остаться в истории Кыргызстана».

Вместе с тем депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Аида Исмаилова пожелала Сооронбаю Жээнбекову «выдержки и терпения на посту президента».



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