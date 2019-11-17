«Горжусь, что живу и работаю в одно время с Жээнбековым». Опрос депутатов ко дню рождения президента 

Главе государства, которому исполнится 61 год, пожелали «крепких нервов»
Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову завтра, 16 ноября, исполнится 61 год.
В преддверии дня рождения главы государства депутаты Жогорку Кенеша в беседе с Vesti.kg выразили свои искренние поздравления и пожелания Сооронбаю Шариповичу.
Так, депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев пожелал президенту «крепких нервов».
«Работая с нашими госорганами, нужно иметь нервы», - отметил он.
Его коллега, также депутат от фракции СДПК Евгения Строкова пожелала Сооронбаю Жээнбекову любить страну так, «чтобы его любовь принесла огромные плоды».
В свою очередь депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Умбеталы Кыдыралиев заявил, что «гордится тем, что живет и работает в одно время с Сооронбаем Шариповичем».
Депутат от фракции «Ата Мекен» Бахадыр Сулейманов пожелал главе государства «внести ощутимый вклад, чтобы остаться в истории Кыргызстана».
Вместе с тем депутат от фракции «Республика - Ата Журт» Аида Исмаилова пожелала Сооронбаю Жээнбекову «выдержки и терпения на посту президента».
VESTI.KG
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