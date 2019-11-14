Абылгазиев намерен получить с Кумтора дивиденды, которые не платили с 2016 года

Переговоры с главой Centerra Gold пройдут в конце ноября
В конце ноября члены правительства проведут переговоры с главой Centerra Gold о выплате дивидендов Кыргызстану. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он отметил, что соглашение заключили еще в 2017 году, но кабмин не согласился с размером выплачиваемых сумм.
- Сейчас по дивидендам стоит вопрос, их не выплачивали с 2016 года, - пояснил Абылгазиев. - Приедет президент Centerra Gold. Поднимем вопрос о том, чтобы дивиденды выплачивали ежегодно. Еще в рекультивационном фонде накопилось 40 миллионов долларов, и мы хотим, чтобы нам их выплатили сразу, а не частями. Эти деньги будут храниться под гарантией правительства и пойдут на развитие экономики.
В конце года Абылгазиев обещал отчитаться перед депутатами о проделанной работе.
VESTI.KG
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