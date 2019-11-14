Депутат - премьеру: Если привлечете 250 млрд сомов инвестиций, можете выиграть выборы в ЖК

Депутат парламента Таабалды Тиллаев предположил, что в случае успешной реализации планов правительства по привлечению инвестиций премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев может выиграть на парламентских выборах 2020 года.

«Рост есть, мы это должны обозначить. У вас большие амбиции. Вы хотите привлечь 250 млрд сомов инвестиций, мы ждем этого, народ тоже ждет. Если вы сможете достичь этой цели, думаю, на следующих парламентских выборах вы сможете выиграть с любой партией», - сказал он Абылгазиеву на заседании ЖК, где рассматривается проект бюджета-2020.

В ответ на это глава правительства только улыбнулся.

Презентуя проект бюджета Абылгазиев рассказал, что в 2020 году в экономику республики прогнозируется привлечь 250 млрд сомов. Из них 150 млрд сомов должны составить инвестиции в основной капитал за счет внутренних ресурсов. «Здесь мы должны отметить большой вклад наших мигрантов. Мигрант – тоже инвестор», - сказал премьер. Около 30 млрд сомов составят государственные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции, по планам правительства, должны достигнуть 800 млн долларов или 55,6 млрд сомов. В 2018 году объем ПИИ составил 851 млн долларов, за полгода 2019 года – 273 млн долларов.

azattyk.kg