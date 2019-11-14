Судья Конституционной палаты Киргизбаев освобожден от должности

Парламент освободил Куанбека Киргизбаева от должности судьи Конституционной палаты Верховного суда.

Такое решение принято в связи с достижением им предельного возраста.

Предельный возраст для судьи составляет 70 лет.

В истории Конституционной палаты Кыргызстана это всего второй случай, когда судья уходит в отставку в связи с достижением предельного возраста.

Конституционная палата Верховного суда состоит из 9 судей:

председатель - Карыбек Дуйшеев

заместитель председателя - Эмиль Осконбаев

судья-секретарь - Меергуль Бобукеева

судьи - Чинара Айдарбекова, Мукамбет Касымалиев, Эркинбек Мамыров, Айсалкын Нарынбекова,

Чолпон Осмонова, Жедигер Саалаев.

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