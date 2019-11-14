Королева Великобритании примет посла КР Эдиля Байсалова — правительство

Первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов посетил Соединенное Королевство и поделился двумя новостями

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Королева Великобритании Елизавета II на следующей неделе примет посла Кыргызстана Эдиля Байсалова, сообщает пресс-служба правительства КР.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе Кыргызско-британского инвестиционного форума в Лондоне.

"Кубатбек Боронов попросил передать ее величеству от имени всего кыргызского народа и правительства Кыргызстана самые теплые пожелания", — говорится в сообщении.

Общественный деятель Эдиль Байсалов



Вице-премьер также рассказал, что КР готова к заключению нового двустороннего соглашения с Великобританией после Brexit — выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Боронов отметил, что Кыргызстан уважает решение британского народа о выходе из ЕС. Он высоко оценил динамику кыргызско-британских отношений и призвал следующее правительство Великобритании, которое будет сформировано после досрочных всеобщих выборов 12 декабря текущего года, принять делегацию во главе с министром иностранных дел КР весной 2019-го.

Подробнее о выходе Великобритании из Евросоюза можете узнать в нашем материале.

sputnik.kg