Сеидбек Атамбаев подал в суд на Генпрокуратуру

Сын бывшего президента полагает, что главный надзорный орган подпортил репутацию его компании
Директор ОсОО «Автомаш-Энерго» Сеидбек Атамбаев подал в суд на Генеральную прокуратуру за защитой чести, достоинства и деловой репутации компании. Об этом в социальной сети написал член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков.
Он пояснил, что причиной иска стал пресс-релиз от Генпрокуратуры.
«Он больше напоминал клеветническое сочинение с оскорбительными нападками, содержащее ложь в каждом предложении»,- написал Султанбеков.
Напомним, 1 ноября главный надзорный орган сообщил, что постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 23 августа 2019 года на имущество ОсОО «Автомаш-Энерго» наложен арест и назначена налоговая проверка, так как с 2015 года по настоящее время налоговая проверка деятельности данной фирмы ни разу не проводилась.
При этом, до настоящего времени руководство ОсОО «Автомаш-Энерго» по различным надуманным предлогам категорически отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам, тем самым препятствуя их законной деятельности.
В связи с чем по требованию налоговых органов 31 октября 2019 года следователями следственной группы на основании постановления суда осуществлены законные меры по производству выемки документов для последующей их передачи налоговым органам.
VESTI.KG
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