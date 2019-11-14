Политолог: Жээнбекову тоже следовало бы отреагировать на убийство Саймаити

Эксперт напомнил, что глава МИД обязан был контролировать деятельность в консульствах, поскольку речь идет о репутации Кыргызстана

Депутат Алмамбет Шыкмаматов на вчерашнем пленарном заседании ЖК заявил, что правительство и парламент должны рассмотреть вопрос о том, что убитый в Турции Айеркен Саймаити пользовался автомобилем с дипломатическими номерами консульства КР.

Большей активности от руководства кабмина ждет и политолог Медет Тюлегенов, к которому Vesti.kg обратились за комментарием. По его словам, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично должен дать оценку истории с убийством Саймаити.

- МИД является частью правительства, и глава ведомства должен курировать то, что происходит в консульствах,- отметил эксперт. - Премьер-министр в свою очередь обязан контролировать то, что происходит в министерстве иностранных дел. Тем более речь идет об имидже и репутации страны, не говоря уже о коррупционных делах. Это должно касаться не только МИДа, но и в том числе МВД, учитывая факт убийства Саймаити и его возможную связь с уголовными делами.

Кроме того, Тюлегенов добавил, что аппарат президента, так же как и правительство, должен был незамедлительно отреагировать на этот случай.

- Здесь должна быть критика и в адрес аппарата президента, поскольку он занимается назначением консулов,- добавил Тюлегенов. - Это прерогатива президента. Соответственно, какая-то реакция должна была последовать и от Сооронбая Жээнбекова.

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