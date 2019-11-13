Шыкмаматов: Саймаити не заплатил в Кыргызстане 5 млрд сомов налогов

На заседании парламента 13 ноября депутаты предложили заслушать информацию правительства об убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити в Турции.
Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов назвал случай «чрезвычайным происшествием», так как в нем замешаны кыргызстанские дипломаты, а задержанные оказались гражданами Кыргызстана.
«Мы превращаемся в Сицилию 50-х годов. Убили бизнесмена, работавшего на рынке «Мадина». В аэропорту в багажнике нашли труп предпринимателя. На днях избили руководителя стратегически важного госпредприятия. Это вызов преступности государству. А мы должны делать вид, что ничего не замечаем? В Турции убили Саймаити, который в Кыргызстане не заплатил 5 млрд сомов налогов и был объявлен в розыск. У убийц обнаружили паспорта Кыргызстана. Машина, на которой ездил Саймаити, была на дипломатических номерах. Мы и это не будем замечать?», - обратился он к коллегам.
Шыкмаматов также возмутился молчанием премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. «Это же ЧП, что объявленный в розыск человек ездит на машине посла. А если завтра [Азиз] Батукаев тоже будет ездить на машине посла, мы тоже промолчим?», - сказал он.
Шыкмаматова поддержал ряд депутатов, предложив заслушать информацию от соответствующих структур или премьер-министра. Перед обсуждением исполнения бюджета за 2018 год, которое должно состояться после обеда, по итогам обсуждений депутаты решили задать вопросы главе правительства.
Айеркен Саймаити был застрелен вечером 10 ноября в одном из кафе Стамбула. По подозрению в убийстве турецкие полицейские задержали троих мужчин – двух граждан Кыргызстана и одного гражданина Сирии. Они дали признательные показания.
Убийство Саймаити привело к увольнению генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова. МИД КР официально подтвердил, что внедорожник Range Rover, который оказался на месте преступления, принадлежит Сопокову, а номера являются дипломатическими. Сам Сопоков не смог объяснить, как его авто оказалось рядом с местом убийства Саймаити.
12 ноября финполиция Кыргызстана сообщила, что Айеркен Саймаити еще в сентября 2019 года был объявлен в розыск. В рамках какого дела, не уточняется.
О персоне Айеркена Саймаити кыргызстанцам стало известно в мае 2019 года из расследования «Азаттыка». Подробнее в материале «Кто такой Саймаити и почему о нем все говорят».
azattyk.kg
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