Атамбаев призывает освободить всех арестованных в связи с событиями в Кой-Таше

Бывший президент Алмазбек Атамбаев призывает освободить всех, кто был арестован в связи с событиями в Кой-Таше 7-8 августа. Соответствующее заявление Атамбаева распространено 13 ноября.

В заявлении отмечено, что решение об аресте его сторонников и участников событий в Кой-Таше было принято для того, «чтобы запугать и заставить замолчать».

«Власть прекрасно знает, что вышеуказанные люди ни в чем не виновны. А если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти. Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены. Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в Конституцию страны», - сказал Атамбаев.

7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос». В ходе событий пострадали десятки человек, шесть спецназовцев были взяты в заложники и провели в доме Атамбаева больше 20 часов, сотрудник спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил серьезное ранение головы, он проходит лечение в Москве.

После задержания Атамбаева на допрос в МВД вызывался ряд сторонников бывшего президента, в том числе депутаты ЖК Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, экс-депутат Равшан Жээнбеков, советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и другие. Под стражу до 9 декабря заключены бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов, сторонники бывшего президента Алга Кылычов, Кыяз Смаилов и Амантур Жамгырчиев - по подозрению в захвате в заложники шестерых бойцов спецподразделения ГКНБ «Альфа». По этому же подозрению депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову поместили под домашний арест.

Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. 15 октября состоялось предварительное слушание по делу о незаконном освобождении Батукаева. Бывший президент отказался являться на заседание суда. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.

azattyk.kg