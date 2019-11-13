Эксперт: Непонятно, зачем Атамбаев вновь заявил о своей позиции, которая давно всем известна

Бывший президент по-прежнему сожалеет, что слишком доверился некоторым друзьям и силовикам

Обвинения в адрес депутатов Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной, Асель Кодурановой и остальных членов СДПК абсурдны. Об этом заявил бывший президент Алмазбек Атамбаев в своем обращении к кыргызстанцам, опубликованном на его официальном сайте.

По его словам, власть пытается запугать и заставить замолчать его сторонников.

«Еще больнее от того, что сегодня простые граждане страны остались беззащитными перед произволом властей. Пытаясь скрыть свои незаконные действия, властные структуры и высшие должностные лица страны переворачивают все «с ног на голову». [...] Для того, чтобы запугать и заставить замолчать, принято решение о взятии под домашний арест оппозиционных депутатов Асель Кодуранову и Ирину Карамушкину. Однозначно заявляю, что эти обвинения в адрес арестованных - абсурд, и вышеуказанные люди не имеют никакого отношения к тому, в чем их подозревают. Напротив, именно они спасали бойцов спецназа ГКНБ. Именно они успокаивали и удерживали людей, справедливо возмущавшихся подлостью и беспределом властей»,- сказано в обращении экс-главы государства.

Как и прежде, Атамбаев считает, что все «незаконные действия» властей исходят лично от президента Сооронбая Жээнбекова. По его мнению, его однопартийцы должны быть немедленно освобождены.

«Были и ошибки, которые я открыто признал и принес извинения народу Кыргызстана. Я чересчур доверял некоторым своим друзьям и помощникам, чересчур доверял силовикам. Но я честно работал на благо народа Кыргызстана, во имя страны и для людей»,- утверждает он.

Между тем независимый эксперт Аида Алымбаева сказала в беседе с Vesti.kg, что не понимает, с какой целью Атамбаев повторно заявил о своей позиции. Однако она согласна с некоторыми его словами.

- Я согласна с мнением Атамбаева о том, что Карамушкина и Кодуранова находятся под домашним арестом в связи с давлением власти, и все это делается с указки президента, - отметила Алымбаева. - Но я не знаю, в чем смысл снова заявлять о своей позиции, ведь людям об этом уже известно. Многие дела были сфабрикованы. Я не знаю, что он хотел сказать своим обращением.

VESTI.KG