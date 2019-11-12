По подозрению в убийстве Айеркена Саймаити задержаны кыргызстанцы

По подозрению в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити в Стамбуле задержаны кыргызстанцы. Об этом «Азаттыку» сообщили в управлении внутренних дел города Адана (Турция).

Отмечается, что по камерам видеонаблюдения с места преступления был определен автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Позже они были задержаны при попытке бегства в Сирию. Задержанными оказались двое граждан Кыргызстана и один гражданин Сирии. Отмечается, что у одного из задержанных был поддельный паспорт. Двое кыргызстанцев прибыли в Турцию месяц назад.

11 ноября стало известно, что в Стамбуле убит бизнесмен Айеркен Саймаити. В гражданина Китая стреляли вечером 10 ноября, когда он сидел за столиком в кафе около одной из гостиниц в районе Фатих. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Имя Саймаити фигурировало в журналистском расследовании «Азаттыка» о выведенных из Кыргызстана миллионах долларов. Речь о том, что Айеркен Саймаити и его супруга Вуфули Бумаилиаму несколько лет переводили из Кыргызстана за рубеж крупные суммы денег. Кроме того, был озвучен факт перевода от их имени из зарубежья средств на счет благотворительного фонда имени отца экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. В связи с этим в обществе озвучиваются разные версии убийства бизнесмена.

azattyk.kg