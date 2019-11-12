Постановление о присвоении имени Бакиева улице в Ноокенском районе отменено

В Ноокенском районе 11 ноября состоялось заседание айылного кенеша, на котором ранее принятое постановление о присвоении улице имени бывшего президента Курманбека Бакиева было отменено. Об этом сообщили местные депутаты.

«В связи с необоснованным присвоением одной из улиц имени Курманбека Бакиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы Военной прокуратурой и находящегося в международном розыске, принимая во внимание мнение аксакалов и молодежи, на основании приведенного протеста прокуратуры Ноокенского района постановление айылного кенеша № 4 от 8 августа 2019 года признано утратившим силу», - сообщили в айылном кенеше.

На прошлой неделе стало известно, что одну из улиц в селе Рахманжан в Ноокенском районе Джалал-Абадской области назвали в честь бывшего президента Курманбека Бакиева. Постановление приняли 8 августа 2019 года, но таблички с новым названием улицы появились около 10 дней назад.

Позже председатель местного кенеша Ноокенского аймака Нургазы Муратов рассказал, что депутаты признают свою ошибку, добавив, что принималось такое решение по просьбе местных жителей и что не стоит искать в данной ситуации политическую подоплеку.

azattyk.kg